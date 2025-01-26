Зеленский: Сохраняем буферную зону на Курщине, чтобы обезопасить Сумы и Харьков
Киев • УНН
Украина поддерживает буферную зону в Курской области РФ для защиты Сум и Харькова от российских наступлений. Президент отметил успехи 95-й, 25-й, 68-й, 24-й и 100-й бригад на разных направлениях фронта.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сохраняет "буферную зону" в Курской области, чтобы обезопасить Сумы и Харьков от наступлений российских войск. Об этом пишет УНН со ссылкой на вечернее видеообращение Главы государства в Telegram.
Детали
В своем вечернем видеообращении в воскресенье, 26 января Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина, в целях безопасности, сохраняет буферную зону на территории рф.
Сегодня было много военных докладов с командующими, был также разговор с министром обороны Украины о ситуации на фронте, ключевые наши направления - Донецкая область, также - по районам проведения Курской операции. Скоро уже полгода наших активных действий на Курщине ради защиты украинской земли. Мы сохраняем буферную зону на территории россии, чтобы обезопасить от российских наступлений наши Сумы и Харьков
Резюмируя свое обращение, Президент Украины отметил воинов 95-й отдельной бригады за действия на Курщине, также воинов 25-й отдельной воздушно-десантной и 68-й отдельной егерской бригад за эффективность на Покровском направлении и также - 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады за героизм в боях за Часов Яр и Торецк.
Напомним
Президент заявил, что операция в курской области стала мощным козырем в переговорах со странами Глобального Юга. По данным Bloomberg, ВСУ могут покинуть курскую область до весны 2025 года.
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