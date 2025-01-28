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Солдаты из КНДР понесли значительные потери и проводят "работу над ошибками" - СНБО

Киев  •  УНН

 • 3710 просмотра

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Военные КНДР не смогли противостоять украинским дронам и артиллерии, понеся значительные потери. По данным британской разведки, КНДР потеряла около 4000 военных, четверть из которых погибли.

Военные из Северной Кореи на Курщине не научились противостоять украинским дронам и артиллерии, понесли значительные потери и сейчас проводят с российскими командирами и собственными офицерами «работу над ошибками». Однако их планируют и дальше активно привлекать. Об этом рассказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

Военные КНДР на Курщине не научились противостоять нашим дронам и артиллерии, понесли значительные потери и сейчас проводят с российскими командирами и собственными офицерами «работу над ошибками». Рано говорить, что они не будут продолжать активное участие в войне. Их планируют и дальше активно привлекать 

- сообщил Коваленко.

Также, по его словам, большая проблема для северокорейского диктатора Ким Чен Ына - это то, что солдаты из КНДР попали в плен, кроме этого, есть четкая фиксация тел погибших корейцев.

«Россияне должны были обеспечить максимальную анонимность их участия в боях согласно первоначальным договоренностям, но не обеспечили этого», - отметил Коваленко.

Дополнение

Британская разведка сообщала, что по состоянию на середину января 2025 года силы КНДР потеряли 4000 человек в наступательных боевых операциях против украинских сил в курской области. Из них примерно четверть были убиты в бою. 

По данным ISW, 12-тысячный контингент северокорейских войск в Курской области может быть полностью уничтожен к апрелю 2025 года. Ежедневные потери составляют около 92 военных с начала их участия в боевых действиях

ССО на курщине нанесли потери северокорейским солдатам и захватили важные трофеи28.01.25, 11:38 • 22783 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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