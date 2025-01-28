Солдаты из КНДР понесли значительные потери и проводят "работу над ошибками" - СНБО
Киев • УНН
Военные КНДР не смогли противостоять украинским дронам и артиллерии, понеся значительные потери. По данным британской разведки, КНДР потеряла около 4000 военных, четверть из которых погибли.
Военные из Северной Кореи на Курщине не научились противостоять украинским дронам и артиллерии, понесли значительные потери и сейчас проводят с российскими командирами и собственными офицерами «работу над ошибками». Однако их планируют и дальше активно привлекать. Об этом рассказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.
Военные КНДР на Курщине не научились противостоять нашим дронам и артиллерии, понесли значительные потери и сейчас проводят с российскими командирами и собственными офицерами «работу над ошибками». Рано говорить, что они не будут продолжать активное участие в войне. Их планируют и дальше активно привлекать
Также, по его словам, большая проблема для северокорейского диктатора Ким Чен Ына - это то, что солдаты из КНДР попали в плен, кроме этого, есть четкая фиксация тел погибших корейцев.
«Россияне должны были обеспечить максимальную анонимность их участия в боях согласно первоначальным договоренностям, но не обеспечили этого», - отметил Коваленко.
Дополнение
Британская разведка сообщала, что по состоянию на середину января 2025 года силы КНДР потеряли 4000 человек в наступательных боевых операциях против украинских сил в курской области. Из них примерно четверть были убиты в бою.
По данным ISW, 12-тысячный контингент северокорейских войск в Курской области может быть полностью уничтожен к апрелю 2025 года. Ежедневные потери составляют около 92 военных с начала их участия в боевых действиях
ССО на курщине нанесли потери северокорейским солдатам и захватили важные трофеи28.01.25, 11:38 • 22783 просмотра