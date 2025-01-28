Солдаты из КНДР понесли значительные потери и проводят "работу над ошибками" - СНБО

Военные из Северной Кореи на Курщине не научились противостоять украинским дронам и артиллерии, понесли значительные потери и сейчас проводят с российскими командирами и собственными офицерами «работу над ошибками». Однако их планируют и дальше активно привлекать. Об этом рассказал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

Военные КНДР на Курщине не научились противостоять нашим дронам и артиллерии, понесли значительные потери и сейчас проводят с российскими командирами и собственными офицерами «работу над ошибками». Рано говорить, что они не будут продолжать активное участие в войне. Их планируют и дальше активно привлекать