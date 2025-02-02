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Зеленский о поражении командного пункта рф на Курщине: уничтожены десятки офицеров

Киев  •  УНН

 • 11030 просмотра

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Президент сообщил об уничтожении десятков российских и северокорейских офицеров в результате удара по командному пункту рф в Курской области. Также он подтвердил ликвидацию одной бригады КНДР из 4 тысяч солдат.

В результате поражения центрального командного пункта рф в курской области потери могут составлять десятки офицеров. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью The Associated Press, передает УНН.

Зеленский напомнил, что 31 января был поражен командный пункт рф в курской области.

Вчера (31 января - ред.) была очень сильная операция наших военных. На курском направлении они поразили их центральный командный пункт. Ключевых офицеров России и Северной Кореи они потеряли...Был ракетный удар с нашей стороны и было применение различных видов оружия, я думаю, что это о десятках офицеров, которых они потеряли. Потеряли Россия и КНДР вместе

- рассказал Зеленский. 

Зеленский сообщил, что украинская сторона видела три бригады солдат из КНДР. 

Одна была уничтожена - 4 тыс. (солдат - ред.), а две имеют потери, я не знаю в каком количестве, но их сегодня не пускали на штурмы. Наверное, они могут их пустить, восстановить. Это может произойти в тот или иной день. Мы понимаем, что они могут делать наступательные действия. Примерно понимаем, какие это могут быть моменты, направления, даты так работает разведка. Мы готовимся к их определенным шагам

- рассказал Зеленский.

Дополнение 

31 января подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по командному пункту группировки войск «Курск» вооруженных сил рф в городе Рыльск курской области.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко 28 января сообщал, что военные из Северной Кореи на Курщине не научились противостоять украинским дронам и артиллерии, понесли значительные потери и сейчас проводят с российскими командирами и собственными офицерами «работу над ошибками». Однако их планируют и дальше активно привлекать.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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