Зеленский о поражении командного пункта рф на Курщине: уничтожены десятки офицеров

В результате поражения центрального командного пункта рф в курской области потери могут составлять десятки офицеров. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью The Associated Press, передает УНН.

Зеленский напомнил, что 31 января был поражен командный пункт рф в курской области.

Вчера (31 января - ред.) была очень сильная операция наших военных. На курском направлении они поразили их центральный командный пункт. Ключевых офицеров России и Северной Кореи они потеряли...Был ракетный удар с нашей стороны и было применение различных видов оружия, я думаю, что это о десятках офицеров, которых они потеряли. Потеряли Россия и КНДР вместе

Зеленский сообщил, что украинская сторона видела три бригады солдат из КНДР.

Одна была уничтожена - 4 тыс. (солдат - ред.), а две имеют потери, я не знаю в каком количестве, но их сегодня не пускали на штурмы. Наверное, они могут их пустить, восстановить. Это может произойти в тот или иной день. Мы понимаем, что они могут делать наступательные действия. Примерно понимаем, какие это могут быть моменты, направления, даты так работает разведка. Мы готовимся к их определенным шагам