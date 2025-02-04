Буданов оспаривает, что солдаты КНДР отошли с линии фронта на Курщине

На линии фронта в Курске все еще сражаются около 8 тыс. солдат с КНДР, но в сокращённом составе. Сообщения СМИ о том, что эти войска не были замечены на передовой в течение нескольких недель, "неверны". Об этом сообщил начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов в комментарии The War Zone, передает УНН.

Северокорейские войска все еще сражаются на передовой в Курске , хотя их активность снизилась в последние дни на фоне тяжелых потерь, заявил глава Управления военной разведки Украины эксклюзивно The War Zone в пятницу.

Генерал-лейтенант Кирилл Буданов сказал, что сообщения СМИ о том, что эти войска не были замечены на передовой в течение нескольких недель, "неверны". По словам Буданова, на линии фронта в курске все еще сражаются около 8 000 северокорейцев . Однако в последнее время их возможности были сокращены, и украинские чиновники пытаются определить, что означает это изменение.

Нам нужно подождать некоторое время, чтобы увидеть, есть ли реальные изменения или это просто снижение активности на пару дней - пояснил Буданов.

Буданов признался War Zone, что его комментарии противоречат сообщениям The New York Times и других СМИ о текущем статусе северокорейских войск в Курске.

"Сообщения в СМИ неверны", — заявил Буданов.

Контекст

В пятницу Times сообщила, что "северокорейские солдаты, которые присоединились к своим российским союзникам в битве против украинских сил, были отозваны с линии фронта после тяжелых потерь, по словам украинских и американских официальных лиц.

Присутствие войск КНДР не наблюдалось около трех недель, и, вероятно, они были вынуждены отступить, понеся большие потери - сообщил телеканалу полковник Александр Киндратенко.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко 28 января сообщал, что военные из Северной Кореи на Курщине не научились противостоять украинским дронам и артиллерии, понесли значительные потери и сейчас проводят с российскими командирами и собственными офицерами "работу над ошибками". Однако их планируют и дальше активно привлекать.

4 февраля Yonhap News со ссылкой на разведывательное агентство Южной Кореи, сообщало, что северокорейские войска, которые были развернуты для поддержки РФ на Курщине, как представляется, не участвуют в боевых действиях с середины января.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко 4 февраля сообщал, что Пока нет окончательного понимания, вернутся ли военные из Северной Кореи для участия в штурмовых действиях в курской области рф. Он утверждал, что они в течение нескольких недель участия в штурмах не принимают.

31 января подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по командному пункту группировки войск "Курск" вооруженных сил рф в городе Рыльск курской области.

Впоследствии Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате поражения центрального командного пункта рф в курской области потери могут составлять десятки офицеров.