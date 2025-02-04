Буданов оспаривает, что солдаты КНДР отошли с линии фронта на Курщине
Киев • УНН
Глава ГУР заявил, что около 8 тыс. военных КНДР продолжают сражаться на линии фронта в Курске, хотя их активность снизилась. Буданов опроверг сообщения СМИ об отводе северокорейских войск с передовой.
На линии фронта в Курске все еще сражаются около 8 тыс. солдат с КНДР, но в сокращённом составе. Сообщения СМИ о том, что эти войска не были замечены на передовой в течение нескольких недель, "неверны". Об этом сообщил начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов в комментарии The War Zone, передает УНН.
Северокорейские войска все еще сражаются на передовой в Курске , хотя их активность снизилась в последние дни на фоне тяжелых потерь, заявил глава Управления военной разведки Украины эксклюзивно The War Zone в пятницу.
Генерал-лейтенант Кирилл Буданов сказал, что сообщения СМИ о том, что эти войска не были замечены на передовой в течение нескольких недель, "неверны". По словам Буданова, на линии фронта в курске все еще сражаются около 8 000 северокорейцев . Однако в последнее время их возможности были сокращены, и украинские чиновники пытаются определить, что означает это изменение.
Нам нужно подождать некоторое время, чтобы увидеть, есть ли реальные изменения или это просто снижение активности на пару дней
Буданов признался War Zone, что его комментарии противоречат сообщениям The New York Times и других СМИ о текущем статусе северокорейских войск в Курске.
"Сообщения в СМИ неверны", — заявил Буданов.
Контекст
В пятницу Times сообщила, что "северокорейские солдаты, которые присоединились к своим российским союзникам в битве против украинских сил, были отозваны с линии фронта после тяжелых потерь, по словам украинских и американских официальных лиц.
Присутствие войск КНДР не наблюдалось около трех недель, и, вероятно, они были вынуждены отступить, понеся большие потери
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко 28 января сообщал, что военные из Северной Кореи на Курщине не научились противостоять украинским дронам и артиллерии, понесли значительные потери и сейчас проводят с российскими командирами и собственными офицерами "работу над ошибками". Однако их планируют и дальше активно привлекать.
4 февраля Yonhap News со ссылкой на разведывательное агентство Южной Кореи, сообщало, что северокорейские войска, которые были развернуты для поддержки РФ на Курщине, как представляется, не участвуют в боевых действиях с середины января.
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко 4 февраля сообщал, что Пока нет окончательного понимания, вернутся ли военные из Северной Кореи для участия в штурмовых действиях в курской области рф. Он утверждал, что они в течение нескольких недель участия в штурмах не принимают.
31 января подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по командному пункту группировки войск "Курск" вооруженных сил рф в городе Рыльск курской области.
Впоследствии Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате поражения центрального командного пункта рф в курской области потери могут составлять десятки офицеров.