россия из-за войны потеряла более 1,5 млн трудоспособных граждан: что ждет экономику рф

Из-за вторжения в Украину российская экономика уже потеряла от 1,5 до 1,7 млн трудоспособных граждан. В 2025 году на рынке труда в россии ожидается усиление дефицита кадров, замедление темпов роста заработных плат и сохранение уровня безработицы на текущем уровне. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Что касается развития ситуации на рынке труда в россии в долгосрочной перспективе, то как сообщается, к 2045 году рынок занятости в рф сократится на 7-10 млн человек из текущих 76 млн занятых граждан.

Ухудшение ситуации на рынке труда приводит к углублению стагфляционных процессов в российской экономике - повышению уровня инфляции из-за роста зарплат, снижению уровня производства, банкротствам ряда предприятий.

Как отметили в Службе внешней разведки Украины, дефицит трудоспособного населения рф также является одним из факторов, которые удерживают российские власти от объявления новой волны мобилизации.

Напомним

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что экономика рф достигнет опасной отметки в 2025 году. россия планирует потратить 41% бюджета на войну и способна продолжать боевые действия в текущих объемах.