Економіка рф повільно регресує - Буданов
Київ • УНН
Глава ГУР заявив, що економіка рф досягне небезпечної відмітки у 2025 році. Росія планує витратити 41% бюджету на війну та здатна продовжувати бойові дії в поточних обсягах.
Економіка росії повільно регресує. У 2025 році буде спостерігатися підходження російської економіки та фінансового сектора до небезпечної відмітки, але - це не руйнування рф. Про це заявив глава головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону, передає УНН.
Економіка повільно регресує. Всі спостерігають падіння її, але як я казав раніше - у 2025 році, ми точно будемо спостерігати підходження російської економіки та фінансового сектора до небезпечної відмітки. Але - це не руйнування рф , це потрібно чітко розуміти. Це та межа після якої їй потрібно буде приймати серйозні системні рішення на рівні держави. До того часу їм важко, але вони будуть триматися
Буданов зазначив, що росіяни можуть повність перейти на воєнні рейки, але чи хочуть вони цього, це велике питання. Загалом Буданова зазначив, що росія здатна продовжувати війну в тих обсягах в яких вона зараз воює.
"На жаль здатна. В тих обсягах, які є зараз, вона здатна".
Доповнення
Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що російська госдума в третьому (остаточному) читанні схвалила федеральный бюджет рф на 2025–2027 роки.
Рекордні витрати на статті, пов’язані з російсько-українською війною – 41 % від усіх видатків.
Зокрема на статтю "национальная оборона" – 133,6 млрд дол. США., а це +25 % порівняно з попереднім роком із подальшим зростанням у 2026 та 2027 роках; на статтю "национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – 3,18 млрд дол. США – +3 % порівняно з попереднім роком.
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