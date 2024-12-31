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Економіка рф повільно регресує - Буданов

Економіка рф повільно регресує - Буданов

Київ • УНН

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Глава ГУР заявив, що економіка рф досягне небезпечної відмітки у 2025 році. Росія планує витратити 41% бюджету на війну та здатна продовжувати бойові дії в поточних обсягах.

Економіка росії повільно регресує. У 2025 році буде спостерігатися підходження російської економіки та фінансового сектора до небезпечної відмітки, але - це не руйнування рф. Про це заявив глава головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Економіка повільно регресує. Всі спостерігають падіння її, але як я казав раніше - у 2025 році, ми точно будемо спостерігати підходження російської економіки та фінансового сектора до небезпечної відмітки. Але - це не руйнування рф , це потрібно чітко розуміти. Це та межа після якої їй потрібно буде приймати серйозні системні рішення на рівні держави. До того часу їм важко, але вони будуть триматися

- заявив Буданов.

Буданов зазначив, що росіяни можуть повність перейти на воєнні рейки, але чи хочуть вони цього, це велике питання. Загалом Буданова зазначив, що росія здатна продовжувати війну в тих обсягах в яких вона зараз воює.

"На жаль здатна. В тих обсягах, які є зараз, вона здатна".

Доповнення

Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що російська госдума в третьому (остаточному) читанні схвалила федеральный бюджет рф на 2025–2027 роки.

Рекордні витрати на статті, пов’язані з російсько-українською війною – 41 % від усіх видатків.

Зокрема на статтю "национальная оборона" – 133,6 млрд дол. США., а це +25 % порівняно з попереднім роком із подальшим зростанням у 2026 та 2027 роках; на статтю "национальная безопасность и правоохранительная деятельность" – 3,18 млрд дол. США – +3 % порівняно з попереднім роком. 

Боррель розповів, як економіка росії постраждала від західних санкцій04.04.24, 12:24 • 21553 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаЕкономікаПолітика
sluzhba-zovnishnoi-rozvidky-ukrainyСлужба зовнішньої розвідки України
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
kyrylo-budanovКирило Буданов

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