Экономика россии медленно регрессирует. В 2025 году будет наблюдаться подхождение российской экономики и финансового сектора к опасной отметке, но - это не разрушение рф. Об этом заявил глава главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона, передает УНН.

Экономика медленно регрессирует. Все наблюдают падение ее, но как я говорил ранее - в 2025 году, мы точно будем наблюдать подхождение российской экономики и финансового сектора к опасной отметке. Но - это не разрушение рф, это нужно четко понимать. Это тот предел после которого ей нужно будет принимать серьезные системные решения на уровне государства. К тому времени им трудно, но они будут держаться