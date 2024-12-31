Экономика рф медленно регрессирует - Буданов
Киев • УНН
Глава ГУР заявил, что экономика рф достигнет опасной отметки в 2025 году. Россия планирует потратить 41% бюджета на войну и способна продолжать боевые действия в текущих объемах.
Экономика россии медленно регрессирует. В 2025 году будет наблюдаться подхождение российской экономики и финансового сектора к опасной отметке, но - это не разрушение рф. Об этом заявил глава главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона, передает УНН.
Экономика медленно регрессирует. Все наблюдают падение ее, но как я говорил ранее - в 2025 году, мы точно будем наблюдать подхождение российской экономики и финансового сектора к опасной отметке. Но - это не разрушение рф, это нужно четко понимать. Это тот предел после которого ей нужно будет принимать серьезные системные решения на уровне государства. К тому времени им трудно, но они будут держаться
Буданов отметил, что россияне могут полностью перейти на военные рельсы, но хотят ли они этого, это большой вопрос. В общем Буданова отметил, что россия также способна продолжать войну в тех объемах в которых она сейчас воюет.
"К сожалению способна. В тех объемах, которые есть сейчас, она способна".
Дополнение
Служба внешней разведки Украины сообщала, что российская госдума в третьем (окончательном) чтении одобрила федеральный бюджет рф на 2025-2027 годы.
Рекордные расходы на статьи, связанные с российско-украинской войной - 41 % от всех расходов.
В частности, на статью "национальная оборона" - 133,6 млрд долл. США, а это +25 % по сравнению с предыдущим годом с дальнейшим ростом в 2026 и 2027 годах; на статью "национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 3,18 млрд долл. США - +3 % по сравнению с предыдущим годом.
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