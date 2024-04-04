Боррель рассказал, как экономика россии пострадала от западных санкций

Российские власти регулярно заявляют, что экономика рф на самом деле не пострадает от западных санкций и что время будет на стороне россии в ее агрессивной войне против Украины. Однако санкции уже значительно ослабили российскую экономику. Об этом написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем новом посте в блоге, передает УНН.

Из-за войны рф в Украине Европейский Союз пока единодушно согласовал 13 пакетов санкций. Однако в последние месяцы звучали заявления, что эти беспрецедентные санкции могут не работать. Особенно после объявления российскими властями о росте ВВП на 3,6% в 2023 году.

Осторожно с официальными цифрами в путинской россии

Как заметил Боррель, в такой автократии, как россия, где нет свободы информации, нужно всегда быть очень осторожными с официальными цифрами. Данные рф о состоянии экономики вызывают такие же подозрения, как и результаты голосования на последних президентских выборах.

Впрочем верховный представитель указал, что эффект от санкций не может быть мгновенным и что их цель заключалась в том, чтобы ослабить способность России поддерживать ее военные усилия в среднесрочной перспективе. И это, по словам Борреля, на самом деле то, что начинает происходить.

Благодаря увеличению россиянами расходов на оборону в 2024 году на 70% по сравнению с предыдущим годом около 30% российского бюджета и 6% ее ВВП теперь официально направлено на национальную оборону с важными дополнительными ресурсами, предназначенными как классифицированные расходы. Военные расходы и расходы на безопасность вернулись к уровню советских времен, указал Боррель.

Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний из-за сотрудничества с КНДР

Российская экономика подпитывается за счет роста расходов на оборону

Российская экономика подпитывается бурными расходами на оборону, включая высокие выплаты солдатам и семьям погибших в Украине. Регионы с сильной военной промышленностью или граничащие с Украиной демонстрируют более высокие экономические показатели благодаря деятельности, связанной с войной.

Переход к военной экономике неизбежно означает сокращение расходов на образование, здравоохранение, социальное обеспечение, дороги, гражданскую инфраструктуру, энергетические системы... Эта переориентация уже негативно сказалась на жизни многих простых российских граждан, подчеркнул Боррель.

Санкции уже бьют по кошельку россии

Доходы российской экономики от экспорта ископаемого топлива сократились вдвое с весны 2022 года благодаря европейскому эмбарго на уголь и нефть и ценовому ограничению, установленному "Большой семеркой" на экспорт нефти. Будучи крупным экспортером ископаемого топлива, россия традиционно имела огромный внешний профицит. Однако за последние два года этот профицит сократился почти до нуля.

В россии высокая инфляция

В 2022 году российская экономика также столкнулась с резким ростом инфляции, во многом из-за западных санкций. В первой половине 2023 года инфляция значительно снизилась, но с середины 2023 года снова начала расти. Сейчас годовые темпы инфляции в россии превышают 8 % по сравнению с 2,6 % в Еврозоне.

С весны 2022 года курс рубля также неуклонно падает. Девальвация приводит к удорожанию импорта. Чтобы остановить падение российской валюты и возобновление инфляции, центральный банк рф был вынужден резко повысить краткосрочные процентные ставки, которые сейчас составляют 16 % годовых, что в 3,5 раза выше процентной ставки Европейского центрального банка.

"В условиях очень высоких процентных ставок частные инвестиции в россии сильно страдают, а само российское государство не может позволить себе брать кредиты", - написал Боррель.

Британская разведка: рф переплачивает 60% из-за санкций против военной промышленности

Он отметил, что россия уже столкнулась со значительным оттоком капитала, и даже те страны, которые рф называет "дружественными", не желают ставить свои деньги на будущее россии. Последовательное отсутствие инвестиций еще больше ухудшит экономическое будущее россии.

Работа по ограничению обхода санкций

Боррель признал, что санкции ЕС частично обходят, в частности, путем экспорта продукции в соседние с россией страны, которая затем реэкспортируется в рф.

Он сообщил, что ЕС и G7 постоянно работают над ограничением такого обхода, стремясь привлечь к ответственности всех участников цепочки поставок, в частности банки, которые способствуют таким операциям.

"Эти усилия становятся все более эффективными. Однако, даже несмотря на частичный обход, россии стало гораздо сложнее получать товары, необходимые ей для ведения войны, особенно высокотехнологичную продукцию", - подчеркнул Боррель.

Он также добавил, что сейчас россии удается получать лишь малую часть того, что ей необходимо, и по гораздо более высоким ценам, чем до февраля 2022 года.

Япония продлила торговые санкции против рф из-за вторжения в Украину

Боррель заметил, что зависимость россии от таких стран, как Иран или Северная Корея, которые поставляют кремлю вооружение поддержки военных действий, показывает также постоянную промышленную слабость рф, усиленную западными санкциями.

Производство автомобилей в россии упало вдвое по сравнению с довоенным периодом. Космическая промышленность, которая когда-то была гордостью страны, находится в глубоком упадке. Воздушный транспорт стал довольно опасным из-за отсутствия технического обслуживания, обновления программного обеспечения и запасных частей.

Большой кризис на рынке труда в россии

Отток сотен тысяч квалифицированных молодых людей после февраля 2022 года в дополнение к сотням тысяч мобилизованных, погибших или получивших инвалидность на всю жизнь из-за войны в россии, открыл глубокий кризис рынка труда в стране.

Из-за войны с Украиной российская экономика как никогда сосредоточена на торговле товарами первой необходимости, часто по сниженным ценам, в обмен на средне- и высокотехнологичные товары. Китай использует эту ситуацию слабости, чтобы покупать у россии дешевую нефть и экспортировать больше товаров в рф, которая становится все более зависимой от своего "большого соседа". Сейчас около 50 % российского импорта поступает из Китая.

Вето россии в СБ ООН свидетельствует о том, как рф выполняет свою часть сделки в обмен на оружие от КНДР - Госдеп