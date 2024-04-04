Боррель рассказал, как экономика россии пострадала от западных санкций

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  128602 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  130048 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  130980 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

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Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  116281 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  153335 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
3 апреля 2024, 07:39  •  101940 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
3 апреля 2024, 06:45  •  105075 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128616 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128988 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  124021 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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28 марта 2024, 13:27  •  539811 просмотра

Боррель рассказал, как экономика россии пострадала от западных санкций

Российская экономика существенно страдает от западных санкций из-за войны в Украине: падение доходов, высокая инфляция, отток капитала, промышленный спад и растущая зависимость от Китая.

Новости Мира •   •  6757 просмотра
Боррель рассказал, как экономика россии пострадала от западных санкций

Минюст оцифрует архивы актов гражданского состояния, вывезенных из Донецкой и Луганской областей

Украина начала оцифровывать более 3 миллионов документов актов гражданского состояния из Донецкой и Луганской областей, чтобы облегчить предоставление государственных услуг гражданам из этих охваченных войной территорий.

Общество •   •  7491 просмотра
Минюст оцифрует архивы актов гражданского состояния, вывезенных из Донецкой и Луганской областей

Совет Украина-НАТО собрался в Брюсселе: Столтенберг анонсировал обсуждение насущных потребностей Украины

Члены Альянса встречаются с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Брюсселе, чтобы обсудить усиление поддержки насущных практических потребностей Украины.

Война •   •  10060 просмотра
Совет Украина-НАТО собрался в Брюсселе: Столтенберг анонсировал обсуждение насущных потребностей Украины

В одной из бухт Севастополя партизаны обнаружили российское судно специального назначения

В южной бухте Севастополя в оккупированном Крыму партизаны зафиксировали российское судно специального назначения "Грачонок".

Война •   •  8418 просмотра
В одной из бухт Севастополя партизаны обнаружили российское судно специального назначения

ВОЗ: с начала года из 68 атак со стороны россиян, 12 были направлены на службы экстренной медицинской помощи

По данным ВОЗ, медицинские работники, которые пользуются медицинским транспортом в Украине, сталкиваются с втрое более высоким риском травмирования по сравнению с другим медицинским персоналом.

Война •   •  9060 просмотра
ВОЗ: с начала года из 68 атак со стороны россиян, 12 были направлены на службы экстренной медицинской помощи

Экс-глава Верховного Суда отстранен от правосудия до вступления в силу приговора или закрытия производства - ВСП

Высший совет правосудия отстранил судью Верховного Суда Всеволода Князева от осуществления правосудия до приговора суда или закрытия уголовного производства по обвинению в получении взятки как должностного лица, занимающего особо ответственное положение.

Криминал и ЧП •   •  9129 просмотра
Экс-глава Верховного Суда отстранен от правосудия до вступления в силу приговора или закрытия производства - ВСП

На Херсонщине ужесточили правила въезда в регион для иностранцев и международных организаций - ОВА

Въезд в Херсонскую область ограничен для иностранных граждан и международных организаций из-за активных российских обстрелов, что требует предварительного уведомления за 72 часа и строгого соблюдения определенных маршрутов.

Общество •   •  10505 просмотра
На Херсонщине ужесточили правила въезда в регион для иностранцев и международных организаций - ОВА

"Предоставление Patriot зависит от союзников. У них их много": Кулеба в НАТО обсудит ПВО для Украины против ударов рф баллистикой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призовет союзников предоставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot для перехвата баллистических ракет, поскольку только в марте по Украине было запущено 94 таких ракеты.

Война •   •  11022 просмотра
"Предоставление Patriot зависит от союзников. У них их много": Кулеба в НАТО обсудит ПВО для Украины против ударов рф баллистикой

Латвия планирует отправить Украине первые беспилотники в рамках Коалиции дронов на 1 млн евро - премьер Силиня

Латвия планирует передать Украине первые беспилотники стоимостью 1 миллион евро в рамках Коалиции дронов, которые прошли испытания и признаны боеспособными.

Война •   •  11733 просмотра
Латвия планирует отправить Украине первые беспилотники в рамках Коалиции дронов на 1 млн евро - премьер Силиня

Дела Майдана: будут судить экс-начальника беркута из АР Крым

Бывшего заместителя командира полка и начальника штаба полка милиции особого назначения "Беркут" в Крыму обвиняют в организации применения чрезмерной силы против протестующих в Мариинском парке в Киеве в феврале 2014 года, в результате чего 117 протестующих получили ранения.

политика •   •  10844 просмотра
Дела Майдана: будут судить экс-начальника беркута из АР Крым