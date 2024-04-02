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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний из-за сотрудничества с КНДР

Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний из-за сотрудничества с КНДР

Киев  •  УНН

2 апреля 2024, 01:42  •  4810 просмотра

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Южная Корея ввела санкции против двух российских компаний и их руководителей за сотрудничество с Северной Кореей, которая нарушает санкции ООН, способствуя торговле оружием и ядерным/ракетным разработкам.

Южная Корея ввела санкции в отношении российских судов Angara и Lady R и российских компаний - ООО "Интеллект" и ООО "Содействие" и их руководителей за сотрудничество с КНДР. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Южной Кореи, передает УНН.

Детали

МИД Южной Кореи утверждает, что на российских судах перевозились северокорейские боеприпасы, а компании участвовали в поддержке ядерных и ракетных разработок КНДР посредством привлечения северокорейских специалистов к работе в РФ.

Отмечается, что торговля оружием с Северной Кореей является нарушением резолюций Совета безопасности ООН. Как утверждается, "Интеллект" помогала северокорейским специалистам, в частности ИТ-персоналу оформлять документы для работы в России. Таким образом, компания способствовала деятельности агента Академии оборонных наук КНДР.

Компания "Содействие" в свою очередь участвовала в переброске северокорейских рабочих в Россию, помогала при въезде и оформлении законного пребывания в стране, говорится в сообщении МИД. Действия российских юридических лиц, как утверждает министерство, также противоречат резолюциям Совета безопасности ООН.

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