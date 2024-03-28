"Это фактически явка с повинной" - Кулеба о вето рф на мониторинг санкций против КНДР

Решение россии заблокировать механизм мониторинга санкций против Северной Кореи, фактически подтверждает сотрудничество москвы с КНДР. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

Детали

По его словам, россия единственная страна, которая наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН относительно комитета который следит за санкциями, включая эмбарго на поставки оружия, против Северной Кореи.

Это фактически явка с повинной. москва больше не скрывает военного сотрудничества с Северной Кореей в получении оружия и боеприпасов в нарушение санкций, а также использования северокорейского оружия в войне против Украины - подчеркнул Кулеба.

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Он также отметил, что сегодняшнее голосование демонстрирует, как незаконное присутствие рф в Совете Безопасности ООН ставит под угрозу глобальную безопасность.

Мы призываем все миролюбивые страны решительно осудить вето России и сплотиться за Украину в борьбе против российской агрессии и распространения террора и беззакония во всем мире - подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним,

Россия на заседании Совета безопасности ООН наложила вето на резолюцию, которая продлевала мандат группы экспертов, ответственных за мониторинг санкций против Северной Кореи.

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