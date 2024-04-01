Британская разведка: рф переплачивает 60% из-за санкций против военной промышленности
Киев • УНН
Из-за санкций третьи страны взимают надбавку к цене более 60% за экспорт некоторых подсанкционных товаров на территорию россии, нарушая баланс спроса и предложения на российский экспорт вооружений и усложняя механизмы оплаты, что приводит к значительному сокращению российского экспорта вооружений.
Санкции продолжат нарушать как спрос, так и предложение российского экспорта вооружений, а также существенно усложнять механизмы платежей в россию. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, пишет УНН.
Детали
Как отмечается в сводке, исследование Института развивающихся экономик Банка Финляндии показывает, что третьи страны взимают надбавку к цене более 60% за экспорт некоторых подсанкционных товаров на территорию россии.
По данным британской разведки, хотя рф увеличила производство ключевых боеприпасов, которые чаще всего используются в Украине, таких как артиллерийские снаряды, санкции, скорее всего, повлияют на более совершенные и сложные системы вооружений россии. Эти системы в производстве и разработке почти наверняка все больше полагаются на иностранные компоненты и технологии.
Кроме того, санкции продолжат нарушать как спрос, так и предложение российского экспорта вооружений, а также существенно усложнять механизмы платежей в россию. Это почти наверняка способствовало значительному сокращению российского экспорта оружия и увеличению задержек поставок, в том числе некоторым из оставшихся важнейших клиентов оружия,
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, доля россии в мировой торговле оружием упала до 11% в период с 2019 по 2023 год по сравнению с 21% в период с 2014 по 2018 год.
Напомним
Британская разведка проанализировала способность рф сформировать и оснастить две новые армии, состоящие из 14 дивизий и 16 бригад, о которых объявил министр обороны россии сергей шойгу, но сомневается в их эффективности из-за ограниченной подготовки, устаревшего оборудования и инфраструктурных проблем.
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