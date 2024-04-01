ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Британская разведка: рф переплачивает 60% из-за санкций против военной промышленности

Британская разведка: рф переплачивает 60% из-за санкций против военной промышленности

Киев  •  УНН

1 апреля 2024, 11:14  •  5188 просмотра

Read in English

Из-за санкций третьи страны взимают надбавку к цене более 60% за экспорт некоторых подсанкционных товаров на территорию россии, нарушая баланс спроса и предложения на российский экспорт вооружений и усложняя механизмы оплаты, что приводит к значительному сокращению российского экспорта вооружений.

Санкции продолжат нарушать как спрос, так и предложение российского экспорта вооружений, а также существенно усложнять механизмы платежей в россию. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, пишет УНН.

Детали

Как отмечается в сводке, исследование Института развивающихся экономик Банка Финляндии показывает, что третьи страны взимают надбавку к цене более 60% за экспорт некоторых подсанкционных товаров на территорию россии.

По данным британской разведки, хотя рф увеличила производство ключевых боеприпасов, которые чаще всего используются в Украине, таких как артиллерийские снаряды, санкции, скорее всего, повлияют на более совершенные и сложные системы вооружений россии. Эти системы в производстве и разработке почти наверняка все больше полагаются на иностранные компоненты и технологии.

Кроме того, санкции продолжат нарушать как спрос, так и предложение российского экспорта вооружений, а также существенно усложнять механизмы платежей в россию. Это почти наверняка способствовало значительному сокращению российского экспорта оружия и увеличению задержек поставок, в том числе некоторым из оставшихся важнейших клиентов оружия,

- отмечают в Минобороны Британии.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, доля россии в мировой торговле оружием упала до 11% в период с 2019 по 2023 год по сравнению с 21% в период с 2014 по 2018 год.

Напомним

Британская разведка проанализировала способность рф сформировать и оснастить две новые армии, состоящие из 14 дивизий и 16 бригад, о которых объявил министр обороны россии сергей шойгу, но сомневается в их эффективности из-за ограниченной подготовки, устаревшего оборудования и инфраструктурных проблем.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  7141 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  109621 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  98135 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  224958 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  191496 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  190974 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  402515 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140194 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  136387 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154730 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Новости по теме
Британская разведка: рф переплачивает 60% из-за санкций против военной промышленности

Британская разведка: рф переплачивает 60% из-за санкций против военной промышленности

  •  5188 просмотра
Запасы крылатых ракет "калибр" у россиян могли вырасти до 245-285 единиц - Defene Express

Запасы крылатых ракет "калибр" у россиян могли вырасти до 245-285 единиц - Defene Express

  •  5094 просмотра
Запрет на охоту спасает медведей, их популяция в украинских Карпатах увеличивается - The Times

Запрет на охоту спасает медведей, их популяция в украинских Карпатах увеличивается - The Times

  •  5973 просмотра
СБУ сообщила о новом подозрении российской пропагандистке симоньян

СБУ сообщила о новом подозрении российской пропагандистке симоньян

  •  6024 просмотра
В работе monobank произошел сбой - Гороховский

В работе monobank произошел сбой - Гороховский

  •  6260 просмотра
Пылевой бури из-за пустынной пыли в воздухе не будет - Укргидрометцентр

Пылевой бури из-за пустынной пыли в воздухе не будет - Укргидрометцентр

  •  5928 просмотра
Начала рожать в подвале: из фронтовой Красногоровки в Донецкой области вывезли беременную

Начала рожать в подвале: из фронтовой Красногоровки в Донецкой области вывезли беременную

  •  7029 просмотра
"Нет позиционной войны": в ОП призвали увеличить помощь Украине из-за высокой интенсивности боев на фронте

"Нет позиционной войны": в ОП призвали увеличить помощь Украине из-за высокой интенсивности боев на фронте

  •  9890 просмотра
Начальник ТЦК из Ровенской области написал рапорт на перевод в боевую часть после скандального видео с поцелуями

Начальник ТЦК из Ровенской области написал рапорт на перевод в боевую часть после скандального видео с поцелуями

  •  8045 просмотра
326 вражеских воздушных целей уничтожила в течение марта ПВО Сухопутных войск

326 вражеских воздушных целей уничтожила в течение марта ПВО Сухопутных войск

  •  9947 просмотра

Популярные

Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА

Харьков ночью враг атаковал КАБами, Чугуев подвергся дроновому удару - ОВА

  •  119884 просмотра
На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар

На Николаевщине враг попал "Ланцетом" в одной из громад: возник пожар

  •  116868 просмотра
В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА

В Херсонской области россияне ударили по критической инфраструктуре и сотовой вышке, есть погибший и 2 раненых - ОВА

  •  114134 просмотра
Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня

Сухая и теплая погода с южным ветром: синоптики дали прогноз на сегодня

  •  113153 просмотра
рф защищает свой Черноморский флот: установлены баржи на входе в бухту Новороссийска

рф защищает свой Черноморский флот: установлены баржи на входе в бухту Новороссийска

  •  111698 просмотра

Публикации

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
Эксклюзив

  •  109621 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  402515 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  376435 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  730854 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  675500 просмотра

Британская разведка: рф переплачивает 60% из-за санкций против военной промышленности

Из-за санкций третьи страны взимают надбавку к цене более 60% за экспорт некоторых подсанкционных товаров на территорию россии, нарушая баланс спроса и предложения на российский экспорт вооружений и усложняя механизмы оплаты, что приводит к значительному сокращению российского экспорта вооружений.

Война •   •  5188 просмотра
Британская разведка: рф переплачивает 60% из-за санкций против военной промышленности

Запасы крылатых ракет "калибр" у россиян могли вырасти до 245-285 единиц - Defene Express

По оценкам военного портала Defense Express, россия производит 20-35 "калибров" ежемесячно и таким образом запасы этих крылатых ракет могли вырасти до 245-285 единиц.

Война •   •  5094 просмотра
Запасы крылатых ракет "калибр" у россиян могли вырасти до 245-285 единиц - Defene Express

Запрет на охоту спасает медведей, их популяция в украинских Карпатах увеличивается - The Times

Из-за запрета охоты, вызванного войной России против Украины, популяция медведей в Карпатском регионе Украины возросла: жители и туристы все чаще встречают следы медведей вблизи человеческих домов.

Общество •   •  5973 просмотра
Запрет на охоту спасает медведей, их популяция в украинских Карпатах увеличивается - The Times

СБУ сообщила о новом подозрении российской пропагандистке симоньян

Служба безопасности Украины объявила новое подозрение российской пропагандистке маргарите симоньян.

Война •   •  6024 просмотра
СБУ сообщила о новом подозрении российской пропагандистке симоньян

В работе monobank произошел сбой - Гороховский

В работе мобильного банка monobank произошел сбой, о чем сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

Экономика •   •  6260 просмотра
В работе monobank произошел сбой - Гороховский

Пылевой бури из-за пустынной пыли в воздухе не будет - Укргидрометцентр

Укргидрометцентр разъяснил, что недавнее пылевое явление в Украине не квалифицируется как пылевая буря, поскольку скорость ветра не достигнет необходимых 12 м/с как минимум в течение 3 часов, и призвал людей не паниковать.

Общество •   •  5928 просмотра
Пылевой бури из-за пустынной пыли в воздухе не будет - Укргидрометцентр

Начала рожать в подвале: из фронтовой Красногоровки в Донецкой области вывезли беременную

Женщина на 37-й неделе беременности начала рожать в подвале в Красногоровке Донецкой области, и под обстрелами была эвакуирована правоохранителями в Покровск, где родила здоровую дочь по имени Варвара.

Война •   •  7029 просмотра
Начала рожать в подвале: из фронтовой Красногоровки в Донецкой области вывезли беременную

"Нет позиционной войны": в ОП призвали увеличить помощь Украине из-за высокой интенсивности боев на фронте

россия продолжает эскалацию войны в Украине, бросая все свои ресурсы на интенсивные бои, не достигая своих главных целей, поэтому партнеры должны резко увеличить военное производство и поставки оружия в Украину для эффективного военного решения.

Война •   •  9890 просмотра
"Нет позиционной войны": в ОП призвали увеличить помощь Украине из-за высокой интенсивности боев на фронте

Начальник ТЦК из Ровенской области написал рапорт на перевод в боевую часть после скандального видео с поцелуями

В оперативном командовании "Запад" сообщили, что офицер на скандальном видео из Ровенской области написал рапорт на перевод в боевую часть, приказ о его новом назначении подписан.

Общество •   •  8045 просмотра
Начальник ТЦК из Ровенской области написал рапорт на перевод в боевую часть после скандального видео с поцелуями

326 вражеских воздушных целей уничтожила в течение марта ПВО Сухопутных войск

В марте 2024 года противовоздушная оборона Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожила 326 средств воздушной разведки и нападения противника, в том числе 151 беспилотник "Шахед-131/136", 45 беспилотников "Зала", 13 беспилотников "Суперкам", 92 беспилотника "Ланцет", 21 беспилотник "Орлан-10" и 4 беспилотника неустановленного типа.

Война •   •  9947 просмотра
326 вражеских воздушных целей уничтожила в течение марта ПВО Сухопутных войск