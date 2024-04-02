Вето россии в СБ ООН свидетельствует о том, как рф выполняет свою часть сделки в обмен на оружие от КНДР - Госдеп

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  109263 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  108962 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
  •  112773 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
  •  154704 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
  •  106046 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  228483 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192597 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  191521 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  430246 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  140371 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

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21 марта 2024, 11:56  •  756548 просмотра

Вето россии в СБ ООН свидетельствует о том, как рф выполняет свою часть сделки в обмен на оружие от КНДР - Госдеп

Вето россии на продление работы группы ООН по мониторингу санкций против Северной Кореи свидетельствует о том, как рф выполняет свою часть сделки в обмен на оружие из Северной Кореи для войны против Украины, считают в США.

Война •   •  11602 просмотра
Вето россии в СБ ООН свидетельствует о том, как рф выполняет свою часть сделки в обмен на оружие от КНДР - Госдеп

В Татарстане беспилотники атаковали территорию завода: что известно

Три беспилотника атаковали завод в Елабуге (Татарстан), повредив здания в особой экономической зоне "Алабуга".

Новости Мира •   •  9305 просмотра
В Татарстане беспилотники атаковали территорию завода: что известно

Сумскую область за ночь враг обстрелял четыре раза: зафиксировано 10 взрывов

За ночь российские войска 4 раза обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировано 10 взрывов в 4 громадах.

Война •   •  13688 просмотра
Сумскую область за ночь враг обстрелял четыре раза: зафиксировано 10 взрывов

Оккупанты за сутки ударили из С-300 и КАБами по Харьковщине: двое пострадавших

Российские войска обстреляли из минометов, артиллерии и ракетных комплексов С-300 около 15 населенных пунктов Харьковской области, повредив здания и ранив двух мирных жителей в Волчанске и Купянске.

Общество •   •  15386 просмотра
Оккупанты за сутки ударили из С-300 и КАБами по Харьковщине: двое пострадавших

США предостерегают Китай от действий для помощи поддержать агрессию рф в Украине

США выражают обеспокоенность относительно российско-китайского партнерства и предостерегают Китай от поддержки российской агрессии в Украине.

Война •   •  16368 просмотра
США предостерегают Китай от действий для помощи поддержать агрессию рф в Украине

В Херсонской области россияне ударили по газопроводу, двое раненых - ОВА

Российские войска обстреляли жилые районы Херсонской области, повредив здания и инфраструктуру, вызвав утечку газа и ранения двух человек.

Война •   •  14593 просмотра
В Херсонской области россияне ударили по газопроводу, двое раненых - ОВА

ChatGPT стал доступен для пользователей без регистрации

ChatGPT, разговорный ИИ от OpenAI, теперь доступен для всех пользователей без регистрации, что позволяет более широкому кругу пользователей ощутить его преимущества.

Технологии •   •  14477 просмотра
ChatGPT стал доступен для пользователей без регистрации

В Воздушных Силах подтвердили уничтожение 9 из 10 "шахедов" ночью

Украинская противовоздушная оборона сбила 9 из 10 российских ударных беспилотников, запущенных из Крыма во время ночной атаки 2 апреля.

Война •   •  20621 просмотра
В Воздушных Силах подтвердили уничтожение 9 из 10 "шахедов" ночью

Еще плюс 780 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 443 660 человек личного состава и 6998 танков.

Война •   •  19616 просмотра
Еще плюс 780 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Реестр является первым компонентом будущего Международного компенсационного механизма.

Война •   •  79319 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление