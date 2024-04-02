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Вето россии в СБ ООН свидетельствует о том, как рф выполняет свою часть сделки в обмен на оружие от КНДР - Госдеп
Вето россии на продление работы группы ООН по мониторингу санкций против Северной Кореи свидетельствует о том, как рф выполняет свою часть сделки в обмен на оружие из Северной Кореи для войны против Украины, считают в США.
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Три беспилотника атаковали завод в Елабуге (Татарстан), повредив здания в особой экономической зоне "Алабуга".
Сумскую область за ночь враг обстрелял четыре раза: зафиксировано 10 взрывов
За ночь российские войска 4 раза обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировано 10 взрывов в 4 громадах.
Оккупанты за сутки ударили из С-300 и КАБами по Харьковщине: двое пострадавших
Российские войска обстреляли из минометов, артиллерии и ракетных комплексов С-300 около 15 населенных пунктов Харьковской области, повредив здания и ранив двух мирных жителей в Волчанске и Купянске.
США предостерегают Китай от действий для помощи поддержать агрессию рф в Украине
США выражают обеспокоенность относительно российско-китайского партнерства и предостерегают Китай от поддержки российской агрессии в Украине.
В Херсонской области россияне ударили по газопроводу, двое раненых - ОВА
Российские войска обстреляли жилые районы Херсонской области, повредив здания и инфраструктуру, вызвав утечку газа и ранения двух человек.
ChatGPT стал доступен для пользователей без регистрации
ChatGPT, разговорный ИИ от OpenAI, теперь доступен для всех пользователей без регистрации, что позволяет более широкому кругу пользователей ощутить его преимущества.
В Воздушных Силах подтвердили уничтожение 9 из 10 "шахедов" ночью
Украинская противовоздушная оборона сбила 9 из 10 российских ударных беспилотников, запущенных из Крыма во время ночной атаки 2 апреля.
Еще плюс 780 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 443 660 человек личного состава и 6998 танков.
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Реестр является первым компонентом будущего Международного компенсационного механизма.