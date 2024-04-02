Вето россии в СБ ООН свидетельствует о том, как рф выполняет свою часть сделки в обмен на оружие от КНДР - Госдеп

Вето россии в Совете безопасности ООН против продления срока полномочий группы экспертов СБ ООН по санкциям против Северной Кореи свидетельствует о том, как рф выполняет свою часть сделки в обмен на оружие от КНДР. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер в ходе брифинга 1 апреля, пишет УНН.

Я думаю, здесь ясно, что произошло то, что россия заключила сделку с КНДР в обмен на то, что КНДР вооружит ее в войне против Украины. И теперь мы видим, как россия выполняет свою часть соглашения - сказал Миллер, комментируя оппозицию рф относительно продления срока полномочий группы экспертов СБ ООН по санкциям против КНДР.

По его словам, США "невероятно обеспокоены" тем, что россия выступила против продления срока. Он добавил, что это комиссия, чью работу ранее продлевали единогласно. "К сожалению, россия и Китай решили воспользоваться своим вето", - отметил представитель Госдепа.

На вопрос, как в будущем будут накладываться санкции за нарушения Северной Кореей в области ядерных и ракетных испытаний, Миллер отметил, что "у нас по-прежнему действует полный спектр санкций в отношении Северной Кореи, и мы продолжим их обеспечивать".

Напомним

В четверг, 28 марта, россия на заседании Совета безопасности ООН наложила вето на резолюцию, которая продлевала мандат группы экспертов, ответственных за мониторинг санкций против Северной Кореи.

"Это фактически явка с повинной" - Кулеба о вето рф на мониторинг санкций против КНДР