росія через війну втратила понад 1,5 млн працездатних громадян: що чекає економіку рф
Київ • УНН
Через війну російська економіка втратила 1,5-1,7 млн працездатних громадян. До 2045 року ринок праці РФ скоротиться ще на 7-10 млн осіб із нинішніх 76 млн зайнятих.
Через вторнення в Україну російська економіка вже втратила від 1,5 до 1,7 млн працездатних громадян. У 2025 році на ринку праці в росії очікується посилення дефіциту кадрів, сповільнення темпів зростання заробітних плат та збереження рівня безробіття на поточному рівні. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.
Щодо розвитку ситуації на ринку праці в росії у довгостроковій перспективі, то як повідомляється, до 2045 року ринок зайнятості у рф скоротиться на 7–10 млн осіб із поточних 76 млн зайнятих громадян.
Погіршення ситуації на ринку праці призводить до поглиблення стагфляційних процесів у російській економіці – підвищення рівня інфляції через зростання зарплат, зниження рівня виробництва, банкрутств низки підприємств.
Як зазначили в Службі зовнішньої розвідки України, дефіцит працездатного населення рф також є одним із чинників, які утримують російську владу від оголошення нової хвилі мобілізації.
Нагадаємо
Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що економіка рф досягне небезпечної відмітки у 2025 році. росія планує витратити 41% бюджету на війну та здатна продовжувати бойові дії в поточних обсягах.