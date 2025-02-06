росія заперечує суверенітет України та наголошує на необхідності подальшої анексії – ISW
Київ • УНН
Кум путіна Медведчук оприлюднив карту, де більшість території України позначена як "історична росія". ISW вважає це відображенням стратегії кремля щодо заперечення суверенітету України.
росія послідовно заперечує суверенітет України та виправдовує агресію пропагандою про так звані "історичні землі". Кум президента рф володимира путіна і колишній глава забороненої партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук прямо закликав до анексії України. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Деталі
Аналітики на прикладі статті Віктора Медведчука дійшли висновку кремль виступає проти перемов з Україною та Заходом.
Медведчук опублікував супровідну карту, на якій зображено всю українську територію на схід від Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей як частину "історичної росії". Медведчук стверджував, що підтримка Заходом України спрямована виключно на те, щоб розвалити росію зсередини і називав українців "сучасними варварами", яких росія має врятувати шляхом інтеграції до російської держави
За даними ISW, Медведчук також наполягає, що сучасна Україна не має історичної легітимності, а її незалежність є "помилкою історії".
Інститут вивчення війни наголошує, що такі заяви Медведчука є відображенням стратегічної політики кремля щодо заперечення суверенітету України.
Риторика Медведчука як представника російської еліти, тісно пов’язаної з путіним, свідчить про системне небажання кремля вести переговори з Україною та Заходом і його принципову відмову визнавати легітимність української держави та уряду
Ключові висновки ISW за 5 лютого:
- Президент України Володимир Зеленський продовжує демонструвати свою готовність вести переговори з росією з принципової позиції, яка передбачає збереження суверенітету та територіальної цілісності України в довгостроковій перспективі.
- Зеленський підтвердив, що Конституція України забороняє проводити вибори у воєнний час, але Україна залишається відданою ідеї проведення виборів відповідно до Конституції та законів України після закінчення війни.
- Президент України Володимир Зеленський заявив 4 лютого, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року російські війська втратили від 300 до 350 тисяч убитими та від 600 до 700 тисяч пораненими в ході бойових дій.
- У ніч із 4 на 5 лютого українські війська завдали удару по нафтобазі в Краснодарському краї в межах триваючої кампанії з завдавання ударів по російських оборонних промислових підприємствах і нафтопереробних заводах.
- російські військові продовжують зусилля з реструктуризації військово-адміністративного контролю над військовими службами в мирний час і, очевидно, відокремлюють адміністративний контроль над ВПС та ВМФ росії від військових округів.
- кремль продовжує надавати пріоритет внутрішньополітичній стабільності над зусиллями з пом’якшення економічного тиску та дефіциту робочої сили.
- Україна та росія провели обмін військовополоненими 5 лютого.
- російські війська просунулися вперед поблизу Куп’янська, Торецька, Покровська та Курахового.
- Українські війська просунулися вперед поблизу Покровська.
Нагадаємо
За даними британської розвідки, рф втратила понад 48 тис. військових у січні 2025 року. У лютому очікується збереження високого рівня втрат через інтенсивність наступальних операцій.
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