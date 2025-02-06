росія заперечує суверенітет України та наголошує на необхідності подальшої анексії – ISW

росія послідовно заперечує суверенітет України та виправдовує агресію пропагандою про так звані "історичні землі". Кум президента рф володимира путіна і колишній глава забороненої партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук прямо закликав до анексії України. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики на прикладі статті Віктора Медведчука дійшли висновку кремль виступає проти перемов з Україною та Заходом.

Медведчук опублікував супровідну карту, на якій зображено всю українську територію на схід від Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей як частину "історичної росії". Медведчук стверджував, що підтримка Заходом України спрямована виключно на те, щоб розвалити росію зсередини і називав українців "сучасними варварами", яких росія має врятувати шляхом інтеграції до російської держави