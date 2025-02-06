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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия отрицает суверенитет Украины и подчеркивает необходимость дальнейшей аннексии - ISW

Киев  •  УНН

 • 14279 просмотра

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Кум путина Медведчук обнародовал карту, где большинство территории Украины обозначено как "историческая россия". ISW считает это отражением стратегии кремля по отрицанию суверенитета Украины.

россия последовательно отрицает суверенитет Украины и оправдывает агрессию пропагандой о так называемых "исторических землях". Кум президента рф владимира путина и бывший глава запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук прямо призвал к аннексии Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW).

Детали

Аналитики на примере статьи Виктора Медведчука пришли к выводу кремль выступает против переговоров с Украиной и Западом.

Медведчук опубликовал сопроводительную карту, на которой изображена вся украинская территория к востоку от Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей как часть "исторической россии". Медведчук утверждал, что поддержка Западом Украины направлена исключительно на то, чтобы развалить россию изнутри и называл украинцев "современными варварами", которых россия должна спасти путем интеграции в российское государство

- пишут аналитики ISW.

По данным ISW, Медведчук также настаивает, что современная Украина не имеет исторической легитимности, а ее независимость является "ошибкой истории".

Институт изучения войны отмечает, что такие заявления Медведчука являются отражением стратегической политики кремля по отрицанию суверенитета Украины. 

Риторика Медведчука как представителя российской элиты, тесно связанной с путиным, свидетельствует о системном нежелании кремля вести переговоры с Украиной и Западом и его принципиальный отказ признавать легитимность украинского государства и правительства

- говорится в аналитической заметке.

Ключевые выводы ISW за 5 февраля:

  • Президент Украины Владимир Зеленский продолжает демонстрировать свою готовность вести переговоры с россией с принципиальной позиции, которая предусматривает сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины в долгосрочной перспективе.
    • Зеленский подтвердил, что Конституция Украины запрещает проводить выборы в военное время, но Украина остается преданной идее проведения выборов в соответствии с Конституцией и законами Украины после окончания войны.
      • Президент Украины Владимир Зеленский заявил 4 февраля, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года российские войска потеряли от 300 до 350 тысяч убитыми и от 600 до 700 тысяч ранеными в ходе боевых действий.
        • В ночь с 4 на 5 февраля украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Краснодарском крае в рамках продолжающейся кампании по нанесению ударов по российским оборонным промышленным предприятиям и нефтеперерабатывающим заводам.
          • российские военные продолжают усилия по реструктуризации военно-административного контроля над военными службами в мирное время и, очевидно, отделяют административный контроль над ВВС и ВМФ россии от военных округов.
            • кремль продолжает отдавать приоритет внутриполитической стабильности над усилиями по смягчению экономического давления и дефицита рабочей силы.
              • Украина и россия провели обмен военнопленными 5 февраля.
                • российские войска продвинулись вперед вблизи Купянска, Торецка, Покровска и Курахово.
                  • Украинские войска продвинулись вперед вблизи Покровска.

                    Напомним

                    По данным британской разведки, рф потеряла более 48 тыс. военных в январе 2025 года. В феврале ожидается сохранение высокого уровня потерь из-за интенсивности наступательных операций.

                    Новые успехи ВСУ под Покровском и продвижение россиян на нескольких направлениях: карты ISW06.02.25, 04:33 • 26179 просмотров

                    Вита Зеленецкая

                    Вита Зеленецкая

                    Войнаполитика
                    institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
                    volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
                    ukrainaУкраина

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