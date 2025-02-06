россия отрицает суверенитет Украины и подчеркивает необходимость дальнейшей аннексии - ISW

россия последовательно отрицает суверенитет Украины и оправдывает агрессию пропагандой о так называемых "исторических землях". Кум президента рф владимира путина и бывший глава запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук прямо призвал к аннексии Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW).

Детали

Аналитики на примере статьи Виктора Медведчука пришли к выводу кремль выступает против переговоров с Украиной и Западом.

Медведчук опубликовал сопроводительную карту, на которой изображена вся украинская территория к востоку от Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей как часть "исторической россии". Медведчук утверждал, что поддержка Западом Украины направлена исключительно на то, чтобы развалить россию изнутри и называл украинцев "современными варварами", которых россия должна спасти путем интеграции в российское государство