Втрати рф за добу: скільки окупантів знищили ЗСУ 10 лютого - Генштаб

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Київ • УНН

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За минулу добу українські військові ліквідували 1170 російських окупантів. Загальні втрати ворога в живій силі сягнули 850 490 осіб, також знищено значну кількість техніки.

Терористи втратили 1170 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати окупаційних військ за період з 24.02.22 по 10.02.25:

- Особовий склад: 850 490 (+1170).

- Танки: 10001 (+9).

- Броньовані бойові машини: 20813 (+16).

- Артилерійські системи: 22879 (+35).

- РСЗВ: 1273.

- Засоби ППО: 1059 (+3).

- Літаки: 370.

- Гелікоптери: 331.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 24623 (+137).

- Крилаті ракети: 3054.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 36638 (+109).

- Спеціальна техніка: 3740 (+1).

Майже половина боїв на Покровському напрямку та курщині: Генштаб показав карту бойових дій08.02.25, 09:19 • 51068 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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