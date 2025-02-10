Втрати рф за добу: скільки окупантів знищили ЗСУ 10 лютого - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу українські військові ліквідували 1170 російських окупантів. Загальні втрати ворога в живій силі сягнули 850 490 осіб, також знищено значну кількість техніки.
Терористи втратили 1170 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати окупаційних військ за період з 24.02.22 по 10.02.25:
- Особовий склад: 850 490 (+1170).
- Танки: 10001 (+9).
- Броньовані бойові машини: 20813 (+16).
- Артилерійські системи: 22879 (+35).
- РСЗВ: 1273.
- Засоби ППО: 1059 (+3).
- Літаки: 370.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 24623 (+137).
- Крилаті ракети: 3054.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 36638 (+109).
- Спеціальна техніка: 3740 (+1).
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