127 боевых столкновений на фронте: враг больше всего атакует на Покровском направлении - Генштаб
Киев • УНН
За сутки произошло 127 боевых столкновений, больше всего атак врага на Покровском направлении - 40 штурмов. Оккупанты также активно действовали на Лиманском и Новопавловском направлениях.
На фронте произошло 127 боевых столкновений. Агрессор продолжает больше всего давить на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении враг 4 раза штурмовал в районе Волчанска.
На Купянском направлении террористы 9 раз били в районе Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.
На Лиманском направлении захватчики 12 раз атаковали возле населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполовка, Терны и Колодязи.
На Северском направлении ВСУ отбивали 5 штурмов агрессора вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки.
На Краматорском направлении оккупанты штурмовали неподалеку от Васюковки, Белой Горы и Часового Яра.
На Торецком направлении 11 раз противник бил в районах Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении враг атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Зверево, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное. ВСУ остановили 40 штурмовых действий противника.
На Новопавловском направлении захватчики 12 раз желали прорвать оборону в районах населенных пунктов Зеленовка, Времовка и Новоселка.
На Ореховском направлении авиация врага ударила по Таврическому, сбросив 13 КАБ.
Половина боев на Покровском направлении и курщине: карта боевых действий от Генштаба10.02.25, 08:19 • 23707 просмотров