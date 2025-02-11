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127 боевых столкновений на фронте: враг больше всего атакует на Покровском направлении - Генштаб

127 боевых столкновений на фронте: враг больше всего атакует на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 4748 просмотра

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За сутки произошло 127 боевых столкновений, больше всего атак врага на Покровском направлении - 40 штурмов. Оккупанты также активно действовали на Лиманском и Новопавловском направлениях.

На фронте произошло 127 боевых столкновений. Агрессор продолжает больше всего давить на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении враг 4 раза штурмовал в районе Волчанска.

На Купянском направлении террористы 9 раз били в районе Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении захватчики 12 раз атаковали возле населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполовка, Терны и Колодязи.

На Северском направлении ВСУ отбивали 5 штурмов агрессора вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки.

На Краматорском направлении оккупанты штурмовали неподалеку от Васюковки, Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении 11 раз противник бил в районах Торецка и Щербиновки. 

На Покровском направлении враг атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Зверево, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное. ВСУ остановили 40 штурмовых действий противника.

На Новопавловском направлении захватчики 12 раз желали прорвать оборону в районах населенных пунктов Зеленовка, Времовка и Новоселка.

На Ореховском направлении авиация врага ударила по Таврическому, сбросив 13 КАБ.

Половина боев на Покровском направлении и курщине: карта боевых действий от Генштаба10.02.25, 08:19 • 23707 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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