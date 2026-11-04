Бриджит Фонда впервые за долгое время появилась на публике после 24 лет вдали от Голливуда

Американскую актрису Бриджит Фонду, известную по фильмам «Одинокая белая женщина» и «Джеки Браун», заметили в Лос-Анджелесе 2 ноября. 62-летняя звезда, завершившая актёрскую карьеру более 24 лет назад, редко появляется на публике. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

Фонду сфотографировали во время обеда с подругой. Для прогулки актриса выбрала повседневный образ: белую футболку, чёрные спортивные брюки, жёлтую рубашку свободного кроя и белые кроссовки.

Последней актёрской работой Фонды стал мини-сериал «Снежная королева», вышедший в 2002 году. С тех пор она отошла от Голливуда и сосредоточилась на личной жизни.

Почему Бриджит Фонда не хочет возвращаться в кино

Актриса уже 23 года состоит в браке с композитором Дэнни Элфманом. У супругов есть 21-летний сын Оливер.

В 2023 году Фонда призналась журналистам, что не планирует возобновлять актёрскую карьеру.

Быть обычным человеком — это слишком хорошо — объяснила она своё решение.

Бриджит происходит из известной актёрской династии. Её дедом был легендарный голливудский актёр Генри Фонда, отцом — Питер Фонда, а тётей является актриса Джейн Фонда.

Несмотря на успешную карьеру и популярность в 1990-х годах, Фонда продолжает вести частную жизнь и не демонстрирует желания возвращаться на экраны.

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