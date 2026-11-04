Бріджит Фонда вперше за тривалий час з'явилася на публіці після 24 років поза Голлівудом
Київ • УНН
62-річну акторку помітили під час обіду в Лос-Анджелесі. Фонда завершила кар’єру у 2002 році й не планує повертатися в кіно.
Американську акторку Бріджит Фонду, відому за фільмами "Самотня біла жінка" та "Джекі Браун", помітили в Лос-Анджелесі 2 листопада. 62-річна зірка, яка завершила акторську кар'єру понад 24 роки тому, рідко з'являється на публіці. Про це повідомляє E! News, пише УНН.
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Фонду сфотографували під час обіду з подругою. Для прогулянки акторка обрала повсякденний образ: білу футболку, чорні спортивні штани, жовту сорочку вільного крою та білі кросівки.
Останньою акторською роботою Фонди став мінісеріал "Снігова королева", який вийшов у 2002 році. Відтоді вона відійшла від Голлівуду та зосередилася на особистому житті.
Чому Бріджит Фонда не хоче повертатися в кіно
Акторка вже 23 роки перебуває у шлюбі з композитором Денні Елфманом. Подружжя має 21-річного сина Олівера.
У 2023 році Фонда зізналася журналістам, що не планує відновлювати акторську кар'єру.
Бути звичайною людиною – це надто добре
Бріджит походить із відомої акторської династії. Її дідусем був легендарний голлівудський актор Генрі Фонда, батьком – Пітер Фонда, а тіткою є акторка Джейн Фонда.
Попри успішну кар'єру та популярність у 1990-х роках, Фонда продовжує вести приватне життя й не демонструє бажання повертатися на екрани.
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