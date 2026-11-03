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Вілла Сміта помітили з колишньою дружиною в Австралії після завершення зйомок нового фільму

Київ • УНН

 • 14111 перегляди

Вілл Сміт і Шері Зампіно разом з’явилися в аеропорту Сіднея після зйомок фільму «Супермакс». Вони зберігають дружні стосунки.

Вілла Сміта помітили з колишньою дружиною в Австралії після завершення зйомок нового фільму

Голлівудський актор Вілл Сміт возз'єднався зі своєю колишньою дружиною Шері Зампіно під час поїздки до Австралії. Колишнє подружжя помітили разом в аеропорту Сіднея після завершення зйомок нового бойовика актора. Про це повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

57-річний Сміт та 58-річна Зампіно з'явилися разом в аеропорту 28 жовтня. Вони усміхалися та спілкувалися, готуючись до від'їзду з Австралії.

Актор перебував у Сіднеї на зйомках майбутнього фільму "Супермакс" – детективного бойовика, події якого розгортаються в одній із найзахищеніших в'язниць світу.

Що відомо про стосунки Вілла Сміта з колишньою дружиною

Вілл Сміт і Шері Зампіно перебували у шлюбі з 1992 до 1995 року. У них є спільний син Трей, якому зараз 33 роки. Попри розлучення, колишнє подружжя зберегло дружні стосунки та продовжило разом виховувати сина.

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Зампіно також змогла налагодити стосунки з другою дружиною актора Джадою Пінкетт Сміт, хоча спочатку між жінками виникали непорозуміння.

Під час шоу Red Table Talk у 2022 році Шері розповіла, що головною умовою для неї було добре ставлення Джади до Трея. Згодом обидві жінки навчилися поважати особисті межі одна одної.

Вілл і Джада одружилися у 1997 році та мають 2 спільних дітей – Джейдена і Віллоу. У 2023 році Джада зізналася, що вони з актором уже кілька років живуть окремо, хоча офіційно залишаються одруженими.

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Степан Гафтко

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