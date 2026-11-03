Уилла Смита заметили с бывшей женой в Австралии после завершения съёмок нового фильма

Голливудский актер Уилл Смит воссоединился со своей бывшей женой Шери Зампино во время поездки в Австралию. Бывших супругов заметили вместе в аэропорту Сиднея после завершения съемок нового боевика актера. Об этом сообщает E! News, пишет УНН.

Детали

57-летний Смит и 58-летняя Зампино появились вместе в аэропорту 28 октября. Они улыбались и общались, готовясь к отъезду из Австралии.

Актер находился в Сиднее на съемках будущего фильма "Супермакс" — детективного боевика, события которого разворачиваются в одной из самых охраняемых тюрем мира.

Что известно об отношениях Уилла Смита с бывшей женой

Уилл Смит и Шери Зампино состояли в браке с 1992 по 1995 год. У них есть общий сын Трей, которому сейчас 33 года. Несмотря на развод, бывшие супруги сохранили дружеские отношения и продолжили вместе воспитывать сына.

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Зампино также смогла наладить отношения со второй женой актера Джадой Пинкетт Смит, хотя поначалу между женщинами возникали недопонимания.

Во время шоу Red Table Talk в 2022 году Шери рассказала, что главным условием для нее было хорошее отношение Джады к Трею. Со временем обе женщины научились уважать личные границы друг друга.

Уилл и Джада поженились в 1997 году и имеют 2 общих детей — Джейдена и Уиллоу. В 2023 году Джада призналась, что они с актером уже несколько лет живут отдельно, хотя официально остаются в браке.

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