Сьюки Уотерхаус рассказала, как роман с Брэдли Купером изменил её отношение к личной жизни

Британская актриса и певица Сьюки Уотерхаус впервые за долгое время вспомнила об опыте публичных отношений с голливудским актером Брэдли Купером. Она призналась, что роман в молодом возрасте научил ее разграничивать личную жизнь и публичность, сообщает E! News со ссылкой на интервью The Times, пишет УНН.

Уотерхаус, которая встречалась с Купером с 2013 по 2015 год, рассказала, что тогда не осознавала всех последствий отношений, находившихся под постоянным вниманием общественности.

Когда ты моложе, ты относишься ко всему так слепо и не думаешь о последствиях, в частности, возможно, об отношениях

По словам 34-летней Уотерхаус, теперь она научилась отделять личную жизнь от публичной.

Можно одновременно иметь личную и публичную жизнь. Я знаю, как различать эти два понятия