Сьюки Уотерхаус рассказала, как роман с Брэдли Купером изменил её отношение к личной жизни
Киев • УНН
Сьюки Уотерхаус вспомнила о романе с Брэдли Купером в 2013–2015 годах. Актриса научилась отделять личную жизнь от публичности.
Британская актриса и певица Сьюки Уотерхаус впервые за долгое время вспомнила об опыте публичных отношений с голливудским актером Брэдли Купером. Она призналась, что роман в молодом возрасте научил ее разграничивать личную жизнь и публичность, сообщает E! News со ссылкой на интервью The Times, пишет УНН.
Детали
Уотерхаус, которая встречалась с Купером с 2013 по 2015 год, рассказала, что тогда не осознавала всех последствий отношений, находившихся под постоянным вниманием общественности.
Когда ты моложе, ты относишься ко всему так слепо и не думаешь о последствиях, в частности, возможно, об отношениях
Как изменилась личная жизнь актрисы
По словам 34-летней Уотерхаус, теперь она научилась отделять личную жизнь от публичной.
Можно одновременно иметь личную и публичную жизнь. Я знаю, как различать эти два понятия
С 2018 года актриса состоит в отношениях с Робертом Паттинсоном. В 2024 году у пары родилась дочь.
Уотерхаус призналась, что нынешние отношения стали для нее неожиданно счастливыми, особенно с учетом предыдущего романтического опыта.
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