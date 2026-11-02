Ленни Кравиц опроверг слухи о собственной гибели

Певец Ленни Кравиц приложил особые усилия, чтобы развеять сомнения поклонников и ясно дать понять: он не погиб в ужасной авиакатастрофе, произошедшей во Флориде в эти выходные. Артист решил прямо ответить на эти слухи, сообщает УНН со ссылкой на TMZ.

Детали

В воскресенье днем в интернете начала распространяться ложная информация после того, как самолет Learjet 60 разбился в жилом районе недалеко от микрорайона Крестхейвен в Палм-Бич. Интернет-детективы ошибочно идентифицировали пилота, а впоследствии связали ее личность с Ленни Кравицем.

Ранее эта пилотесса опубликовала фотографию, из которой следовало, что она управляла самолетом, на борту которого находился Ленни, — причем маршрут тогда совпадал с маршрутом самолета, потерпевшего крушение. Пользователи сети решили, что этого достаточно, чтобы объявить 62-летнего рок-музыканта погибшим.

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В ответ на эти слухи команда Ленни заявила изданию TMZ: "Эти сообщения не соответствуют действительности и являются ложными".

Пилотесса, которую ошибочно приняли за другую женщину, также опубликовала заявление в TikTok: "Недавно я узнала, что ходят слухи, будто именно я была пилотом самолета, который разбился в Палм-Бич. Хочу с уважением уточнить: это не так. Прошу прекратить спекуляции и распространение дезинформации по поводу этой трагедии, а также проявить уважение ко всем, кого она затронула. Мое сердце — с теми, кто погиб, и со всеми, кто пострадал".

Добавим

По данным СМИ, частный самолет, на борту которого находились 9 человек, разбился всего в 8 милях от поместья Мар-а-Лаго. Все 9 человек, находившиеся в самолете, погибли.

Запись переговоров диспетчеров, от которой стынет кровь, раскрывает последние мгновения полета: на ней слышно, как женщина восклицает: "О, черт, у нас заканчивается время!"

Позже стало известно, что вторым пилотом была 20-летняя девушка, получившая лицензию пилота еще до окончания школы.