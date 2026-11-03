Сьюкі Вотерхаус розповіла, як роман із Бредлі Купером змінив її ставлення до особистого життя
Київ • УНН
Сьюкі Вотерхаус згадала роман із Бредлі Купером у 2013–2015 роках. Акторка навчилася відокремлювати особисте життя від публічності.
Британська акторка та співачка Сьюкі Вотерхаус вперше за тривалий час згадала про досвід публічних стосунків із голлівудським актором Бредлі Купером. Вона зізналася, що роман у молодому віці навчив її розмежовувати особисте життя та публічність, повідомляє E! News із посиланням на інтерв'ю The Times, пише УНН.
Деталі
Вотерхаус, яка зустрічалася з Купером із 2013 до 2015 року, розповіла, що тоді не усвідомлювала всіх наслідків стосунків під постійною увагою громадськості.
Коли ти молодший, ти ставишся до всього так сліпо і не думаєш про наслідки, зокрема, можливо, про стосунки
Як змінилося особисте життя акторки
За словами 34-річної Вотерхаус, тепер вона навчилася відокремлювати приватне життя від публічного.
Можна мати особисте та публічне життя одночасно. Я знаю, як розрізнити ці два поняття
Із 2018 року акторка перебуває у стосунках із Робертом Паттінсоном. У 2024 році в пари народилася донька.
Вотерхаус зізналася, що нинішні стосунки стали для неї несподівано щасливими, особливо з огляду на попередній романтичний досвід.
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