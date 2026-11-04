США разработали план новых ударов по Ирану после предупреждения Израиля о возможном применении химического оружия

Израиль передал США разведданные о вероятной подготовке Ирана к применению химического оружия. В то же время американское военное командование разработало план новых ударов по территории Ирана, которые могут начаться уже после промежуточных выборов в США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По оценкам израильских спецслужб, Иран ускоряет разработку технологий, которые позволят оснащать ракеты химическими боеприпасами. Также рассматривается возможность тайной доставки такого оружия в Израиль и другие страны, в частности с помощью беспилотников.

Однако эти разведданные вызвали споры среди американских чиновников. Часть представителей администрации Дональда Трампа считает предупреждения серьезными, тогда как другие предполагают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается втянуть США в новый этап военных действий против Ирана.

США рассматривают новые удары по Ирану

По информации издания, Центральное командование Вооруженных сил США подготовило план атак, которые потенциально могут начаться уже в среду, 4 ноября. К этому времени в регионе будут находиться 3 американских авианосца.

США прекратят предоставление Израилю помощи в размере 4 миллиардов долларов — Трамп

Израиль также поделился разведданными со странами Персидского залива. Однако представители нескольких государств региона усомнились в достоверности информации о подготовке Ирана к применению химического оружия.

В администрации Трампа нет единой позиции относительно дальнейших действий. Часть чиновников выступает за продолжение экономического давления и санкций, надеясь на ослабление иранского режима. Другие считают, что без новых военных ударов добиться существенных изменений в Тегеране будет сложно.

В настоящее время независимого подтверждения подготовки Ирана к применению химического оружия нет.

Трамп пригрозил Ирану "молотом", Тегеран предупредил о более продолжительной войне