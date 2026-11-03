США прекратят предоставление Израилю помощи в размере 4 миллиардов долларов — Трамп

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о прекращении финансирования Израиля Вашингтоном в размере 4 миллиардов долларов после окончания этого года, однако добавил, что США продолжат поставлять оружие своему близкому союзнику на Ближнем Востоке, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как отмечает издание, заявление Трампа прозвучало в то время, когда американские избиратели направлялись на избирательные участки для участия в промежуточных выборах, результаты которых определят, кто будет контролировать Конгресс. Трамп не предоставил никаких подробностей, и в настоящее время неясно, о каком именно финансировании идет речь. Он также не объяснил, каким образом это финансирование будет прекращено в конце года, учитывая, что срок действия Меморандума о взаимопонимании, предусматривающего предоставление Израилю 3,8 миллиарда долларов военной помощи ежегодно, истекает только в сентябре 2028 года.

В настоящее время продолжаются обсуждения относительно того, как может измениться помощь Вашингтона Израилю после этой даты.

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В эфире программы "Fox & Friends" на телеканале Fox News Трамп отметил, что Израиль больше не нуждается в этом финансировании. По его словам, некоторые демократы и политики левых взглядов используют финансовую поддержку США Израилю как повод для критики его однопартийцев-республиканцев.

"Что касается выплат Израилю: мы с Биби Нетаньяху договорились — а договоренность была достигнута еще несколько месяцев назад, — что мы прекращаем предоставлять эти 4 миллиарда долларов в год, — сказал Трамп. — Мы уже согласовали, что до конца этого года прекратим выплаты Израилю. Конечно, мы поможем Израилю, если в этом возникнет необходимость".

Остается неясным, почему Трамп решил объявить во вторник о договоренности, которая, по его словам, была достигнута еще несколько месяцев назад.

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Будущее руководство Израиля остается неопределенным после выборов 27 октября. На них Нетаньяху — который тесно связал себя с американскими республиканцами — потерял свое правящее большинство, однако одновременно не дал оппонентам четкой возможности отстранить его от власти. Результаты выборов открыли путь к, вероятно, длительным переговорам по формированию нового правительства.

Ни Белый дом, ни офис Нетаньяху не ответили на запросы агентства Reuters о комментариях.

Добавим

Уровень поддержки Израиля среди американской общественности снизился после начала войны в Газе в 2023 году — особенно среди демократов. Июньский опрос Университета Квиннипиак показал, что 48% избирателей и 66% демократов считают, что США оказывают Израилю чрезмерную поддержку. Для сравнения: когда этот вопрос впервые задали в 2017 году, таких взглядов придерживались 16% избирателей и 20% демократов соответственно.

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Согласно данным опросов и оценкам независимых аналитиков, на выборах во вторник демократы, вероятно, перехватят контроль над Палатой представителей у Республиканской партии, которую поддерживает Трамп. Вопрос контроля над Сенатом остается неопределенным.