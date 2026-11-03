США припинять надання Ізраїлю допомоги в розмірі 4 мільярдів доларів - Трамп

Біньямін Нетаньягу та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

У вівторок президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу про припинення фінансування Ізраїлю з боку Вашингтона в розмірі 4 мільярдів доларів після завершення цього року, проте додав, що США продовжуватимуть постачати зброю своєму близькому союзнику на Близькому Сході, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Як зауважує видання, заява Трампа пролунала в той час, коли американські виборці йшли на дільниці для участі в проміжних виборах, результати яких визначать, хто контролюватиме Конгрес. Трамп не надав жодних подробиць, і наразі незрозуміло, про яке саме фінансування йдеться. Він також не пояснив, яким чином це фінансування буде припинено наприкінці року, враховуючи, що термін дії Меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає надання Ізраїлю 3,8 мільярда доларів військової допомоги щороку, спливає лише у вересні 2028 року.

Наразі тривають обговорення щодо того, як може змінитися допомога Вашингтона Ізраїлю після цієї дати.

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В ефірі програми "Fox & Friends" на телеканалі Fox News Трамп зазначив, що Ізраїль більше не потребує цього фінансування. За його словами, деякі демократи та політики лівих поглядів використовують фінансову підтримку США для Ізраїлю як привід для критики його однопартійців-республіканців.

"Що стосується виплат Ізраїлю: ми з Бібі Нетаньягу домовилися — а домовленість була досягнута ще кілька місяців тому, — що ми припиняємо надавати ці 4 мільярди доларів на рік, — сказав Трамп. — Ми вже узгодили, що до кінця цього року припинимо виплати Ізраїлю. Звісно, ​​ми допоможемо Ізраїлю, якщо в цьому виникне потреба".

Залишається незрозумілим, чому Трамп вирішив оголосити у вівторок про домовленість, якої, за його словами, було досягнуто ще кілька місяців тому.

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Майбутнє керівництво Ізраїлю залишається невизначеним після виборів 27 жовтня. На них Нетаньягу — який тісно пов’язав себе з американськими республіканцями — втратив свою правлячу більшість, проте водночас не дав опонентам чіткої можливості усунути його від влади. Результати виборів відкрили шлях до, ймовірно, тривалих переговорів щодо формування нового уряду.

Ні Білий дім, ні офіс Нетаньягу не відповіли на запити агентства Reuters про коментарі.

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Рівень підтримки Ізраїлю серед американської громадськості знизився після початку війни в Газі у 2023 році — особливо серед демократів. Червневе опитування Університету Квінніпіак показало, що 48% виборців і 66% демократів вважають, що США надають Ізраїлю надмірну підтримку. Для порівняння: коли це питання поставили вперше у 2017 році, такі погляди поділяли 16% виборців і 20% демократів відповідно.

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Згідно з даними опитувань та оцінками незалежних аналітиків, на виборах у вівторок демократи, ймовірно, перехоплять контроль над Палатою представників у Республіканської партії, яку підтримує Трамп. Питання контролю над Сенатом залишається невизначеним.