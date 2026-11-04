США розробили план нових ударів по Ірану після попередження Ізраїлю про можливе застосування хімічної зброї

Ізраїль передав США розвідувальні дані про ймовірну підготовку Ірану до застосування хімічної зброї. Водночас американське військове командування розробило план нових ударів по іранській території, які можуть розпочатися вже після проміжних виборів у США. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела, пише УНН.

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За оцінками ізраїльських спецслужб, Іран прискорює розробку технологій, які дозволять оснащувати ракети хімічними боєприпасами. Також розглядається можливість прихованого доставлення такої зброї до Ізраїлю та інших країн, зокрема за допомогою безпілотників.

Однак ці розвіддані викликали суперечки серед американських посадовців. Частина представників адміністрації Дональда Трампа вважає попередження серйозними, тоді як інші припускають, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу намагається втягнути США в новий етап військових дій проти Ірану.

США розглядають нові удари по Ірану

За інформацією видання, Центральне командування Збройних сил США підготувало план атак, які потенційно можуть розпочатися вже в середу, 4 листопада. На цей час у регіоні перебуватимуть 3 американські авіаносці.

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Ізраїль також поділився розвідданими з країнами Перської затоки. Однак представники кількох держав регіону засумнівалися в достовірності інформації про підготовку Ірану до застосування хімічної зброї.

В адміністрації Трампа немає єдиної позиції щодо подальших дій. Частина посадовців виступає за продовження економічного тиску та санкцій, сподіваючись на послаблення іранського режиму. Інші вважають, що без нових військових ударів домогтися суттєвих змін у Тегерані буде складно.

Наразі незалежного підтвердження підготовки Ірану до застосування хімічної зброї немає.

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