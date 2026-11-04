Трамп назвал Гренландию "величайшим подарком" для США от Европы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа сделала Соединённым Штатам "величайший подарок" в истории, имея в виду Гренландию. При этом речь идёт не о передаче острова под американский суверенитет, а об оборонном соглашении, заключённом в сентябре. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Во время телефонного включения в эфир Fox News, посвящённого промежуточным выборам в США, Трамп неожиданно заявил, что Соединённые Штаты уже получили Гренландию.

Помните, Европа только что сделала Соединённым Штатам величайший подарок, который нам когда-либо дарили. Знаете, что это было? Гренландия. Мы только что получили Гренландию, вы ведь это знаете, правда? – сказал американский президент.

Другой участник разговора сразу уточнил, что Трамп имел в виду военное соглашение, а не фактическую передачу территории США.

Что известно о соглашении по Гренландии

На протяжении 2026 года Трамп неоднократно заявлял о необходимости установления американского контроля над Гренландией, объясняя это интересами национальной безопасности. Он также отказывался исключать применение военной силы, что вызвало серьёзную напряжённость в отношениях с европейскими союзниками.

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В сентябре США, Дания и Гренландия заключили оборонное соглашение, которое расширило возможности американского военного присутствия на острове и предусмотрело особые условия доступа стран НАТО к его минеральным ресурсам.

При этом документ сохраняет суверенитет Дании над Гренландией и признаёт право местного населения на самоопределение.

Таким образом, несмотря на заявление Трампа о "величайшем подарке", Гренландия не стала территорией Соединённых Штатов.

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