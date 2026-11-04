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Трамп назвал Гренландию "величайшим подарком" для США от Европы

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Трамп заявил, что США получили Гренландию, имея в виду сентябрьское оборонное соглашение. Документ не меняет суверенитет Дании над островом.

Трамп назвал Гренландию "величайшим подарком" для США от Европы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа сделала Соединённым Штатам "величайший подарок" в истории, имея в виду Гренландию. При этом речь идёт не о передаче острова под американский суверенитет, а об оборонном соглашении, заключённом в сентябре. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Во время телефонного включения в эфир Fox News, посвящённого промежуточным выборам в США, Трамп неожиданно заявил, что Соединённые Штаты уже получили Гренландию.

Помните, Европа только что сделала Соединённым Штатам величайший подарок, который нам когда-либо дарили. Знаете, что это было? Гренландия. Мы только что получили Гренландию, вы ведь это знаете, правда?

– сказал американский президент.

Другой участник разговора сразу уточнил, что Трамп имел в виду военное соглашение, а не фактическую передачу территории США.

Что известно о соглашении по Гренландии

На протяжении 2026 года Трамп неоднократно заявлял о необходимости установления американского контроля над Гренландией, объясняя это интересами национальной безопасности. Он также отказывался исключать применение военной силы, что вызвало серьёзную напряжённость в отношениях с европейскими союзниками.

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В сентябре США, Дания и Гренландия заключили оборонное соглашение, которое расширило возможности американского военного присутствия на острове и предусмотрело особые условия доступа стран НАТО к его минеральным ресурсам.

При этом документ сохраняет суверенитет Дании над Гренландией и признаёт право местного населения на самоопределение.

Таким образом, несмотря на заявление Трампа о "величайшем подарке", Гренландия не стала территорией Соединённых Штатов.

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Степан Гафтко

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