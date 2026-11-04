Трамп назвав Гренландію "найбільшим подарунком" для США від Європи

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа зробила Сполученим Штатам "найбільший подарунок" в історії, маючи на увазі Гренландію. Водночас йдеться не про передачу острова під американський суверенітет, а про оборонну угоду, укладену у вересні. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Під час телефонного включення в ефір Fox News, присвяченого проміжним виборам у США, Трамп несподівано заявив, що Сполучені Штати вже отримали Гренландію.

Пам'ятайте, Європа щойно зробила Сполученим Штатам найбільший подарунок, який нам коли-небудь дарували. Знаєте, що це було? Гренландія. Ми щойно отримали Гренландію, ви ж це знаєте, правда ж – сказав американський президент.

Інший учасник розмови одразу уточнив, що Трамп мав на увазі військову угоду, а не фактичну передачу території США.

Що відомо про угоду щодо Гренландії

Упродовж 2026 року Трамп неодноразово заявляв про необхідність встановлення американського контролю над Гренландією, пояснюючи це інтересами національної безпеки. Він також відмовлявся виключати застосування військової сили, що спричинило серйозне напруження у відносинах із європейськими союзниками.

Трамп заявив, що США отримали Гренландію у безстрокове користування

У вересні США, Данія та Гренландія уклали оборонну угоду, яка розширила можливості американської військової присутності на острові та передбачила особливі умови доступу країн НАТО до його мінеральних ресурсів.

Водночас документ зберігає суверенітет Данії над Гренландією та визнає право місцевого населення на самовизначення.

Таким чином, попри заяву Трампа про "найбільший подарунок", Гренландія не стала територією Сполучених Штатів.

Гренландія ратифікує угоду зі США про розширення американської військової присутності на острові