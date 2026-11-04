Трамп назвав Гренландію "найбільшим подарунком" для США від Європи

$45.530.1851.050.37
ukenru
22:01 • 338 перегляди
Шалений камбек МЮ, 6 голів ПСЖ та впевнена перемога Барселони у Лізі чемпіонів: рахунки матчів 3 листопада
21:43 • 1898 перегляди
Під cамарою другу добу палає одне з найбільших нафтових сховищ рф у Європі після атаки українських дронів
20:45 • 6968 перегляди
У Житомирі після атак рф масштабні відключення світла, низка будинків залишилась без води і тепла
20:31 • 7680 перегляди
НБУ пояснив послаблення гривні на початку листопада - що відбувається на валютному ринку
20:17 • 5510 перегляди
Майже мільярд євро - скільки Україні потрібно на підтримку енергетики та ремонт конфайнменту ЧАЕС
19:59 • 7584 перегляди
Губернаторка Нью-Джерсі застерігає порти від прийому російського дизельного палива
18:43 • 12550 перегляди
рф спрямувала три дрони по підстанції, критично важливій для стабільної роботи Хмельницької АЕС - Шмигаль
18:28 • 13322 перегляди
Поліція встановила 16 активних учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці
17:47 • 14673 перегляди
Вже шість країн відмовились грати з росією на ЧС-2027 з хокею, в Україні відреагували
17:35 • 20080 перегляди
У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів - якими автобусами можна скористатися та чи працює метро
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Буданов: особу у формі медика з-під будинку у Борщагівці опитали, вона затримана3 листопада, 12:23 • 18207 перегляди
Латвія скликала екстрене засідання Радбезу ООН через жорстокі атаки рф на українців3 листопада, 13:16 • 14115 перегляди
У Києві можуть виникати тимчасові перебої з водопостачанням - стала відома причина3 листопада, 13:59 • 13043 перегляди
Проміжні вибори у США - чи зможуть демократи обмежити Трампа та що це означає для України
Ексклюзив
3 листопада, 14:07 • 26165 перегляди
У Брюсселі Україна, США, Європа та НАТО 4 листопада обговорять гарантії безпеки - Зеленський3 листопада, 15:05 • 12364 перегляди
Публікації
У Києві призупиняють рух трамваїв і тролейбусів - якими автобусами можна скористатися та чи працює метро17:35 • 20080 перегляди
Проміжні вибори у США - чи зможуть демократи обмежити Трампа та що це означає для України
Ексклюзив
3 листопада, 14:07 • 26176 перегляди
Бронювання в обмін на мобілізацію: чому нова ідея уряду викликала критику
Ексклюзив
3 листопада, 11:27 • 43017 перегляди
“Шахтар” - “Спортінг”, “Атлетіко” - “Баварія” - анонс 4 туру ЛЧVideo2 листопада, 20:14 • 63961 перегляди
Від 18-річного дебютанта до абсолютного рекорду - як Ярмоленко йшов до 125 голів в УПЛPhotoVideo2 листопада, 17:35 • 72113 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Вигівський Іван Михайлович
Фрідріх Мерц
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Європа
Реклама
УНН Lite
Трамп назвав Гренландію "найбільшим подарунком" для США від Європи22:05 • 0 перегляди
Гонкурівську премію здобув роман про вбивство паризької натурниці у 1949 році18:21 • 6272 перегляди
Disney готує найбільше скорочення цього року - хоче вкластися у контент3 листопада, 08:40 • 31137 перегляди
Вілла Сміта помітили з колишньою дружиною в Австралії після завершення зйомок нового фільму3 листопада, 05:36 • 54593 перегляди
Вупі Голдберг зворушливо попрощалася з Патріком Стюартом і розповіла про їхню багаторічну дружбу3 листопада, 04:05 • 48545 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
The Guardian
Fox News
NASAMS

Трамп назвав Гренландію "найбільшим подарунком" для США від Європи

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Трамп заявив, що США отримали Гренландію, маючи на увазі вересневу оборонну угоду. Документ не змінює суверенітет Данії над островом.

Трамп назвав Гренландію "найбільшим подарунком" для США від Європи

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа зробила Сполученим Штатам "найбільший подарунок" в історії, маючи на увазі Гренландію. Водночас йдеться не про передачу острова під американський суверенітет, а про оборонну угоду, укладену у вересні. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Під час телефонного включення в ефір Fox News, присвяченого проміжним виборам у США, Трамп несподівано заявив, що Сполучені Штати вже отримали Гренландію.

Пам'ятайте, Європа щойно зробила Сполученим Штатам найбільший подарунок, який нам коли-небудь дарували. Знаєте, що це було? Гренландія. Ми щойно отримали Гренландію, ви ж це знаєте, правда ж

– сказав американський президент.

Інший учасник розмови одразу уточнив, що Трамп мав на увазі військову угоду, а не фактичну передачу території США.

Що відомо про угоду щодо Гренландії

Упродовж 2026 року Трамп неодноразово заявляв про необхідність встановлення американського контролю над Гренландією, пояснюючи це інтересами національної безпеки. Він також відмовлявся виключати застосування військової сили, що спричинило серйозне напруження у відносинах із європейськими союзниками.

Трамп заявив, що США отримали Гренландію у безстрокове користування03.11.26, 00:16 • 4764 перегляди

У вересні США, Данія та Гренландія уклали оборонну угоду, яка розширила можливості американської військової присутності на острові та передбачила особливі умови доступу країн НАТО до його мінеральних ресурсів.

Водночас документ зберігає суверенітет Данії над Гренландією та визнає право місцевого населення на самовизначення.

Таким чином, попри заяву Трампа про "найбільший подарунок", Гренландія не стала територією Сполучених Штатів.

Гренландія ратифікує угоду зі США про розширення американської військової присутності на острові03.11.26, 17:06 • 3912 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвітУНН Lite
Вибори в США
Ґренландія
Fox News
НАТО
Дональд Трамп
Данія