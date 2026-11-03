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Гренландія ратифікує угоду зі США про розширення американської військової присутності на острові

Київ • УНН

 • 1546 перегляди

Парламент Гренландії має ратифікувати угоду зі США про розширення військової присутності. Документ передбачає дві бази й систему Golden Dome.

Гренландія ратифікує угоду зі США про розширення американської військової присутності на острові

Парламент Гренландії має у вівторок ратифікувати угоду про безпеку арктичного острова, укладену з президентом США Дональдом Трампом, після того як більшість депутатів минулого місяця під час першого обговорення висловили підтримку цій домовленості. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У вересні Сполучені Штати, Данія та Гренландія підписали угоду, метою якої є припинення напруженості, що виникла після неодноразових погроз Трампа встановити контроль над стратегічно важливим і багатим на корисні копалини островом, який має статус самоврядної території Данії.

Угода розширює роль американських військових у Гренландії, відкриваючи шлях до створення двох нових військових баз і розгортання системи протиракетної оборони Трампа "Золотий купол" (Golden Dome). Водночас вона підтверджує суверенітет Данії та право жителів Гренландії на самовизначення.

Міністр закордонних справ Гренландії Муте Егеде заявив, що ратифікація є ще одним важливим кроком для острова.

"Шлях до цього моменту був для нас як народу непростим. Але ми залишилися непохитними у своїх фундаментальних принципах, обрали діалог і взяли на себе відповідальність за інтереси нашої країни", — написав він у дописі на Facebook.

"Це стосується кожного з нас. Гренландії, яку ми любимо. Нашої безпеки. І нашого права самостійно визначати власне майбутнє", — додав він.

Парламент Данії має провести перше читання законопроєкту 11 листопада, після чого відбудеться друге читання та голосування 19 листопада.

Виконавча угода набуде чинності після її ратифікації Данією та Гренландією. Схвалення Сенату США для цього не потрібне.

Євросоюз готовий заморозити торговельну угоду зі США через "гренландські" тарифи Трампа18.01.26, 07:11 • 13785 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
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Ядерна зброя
Ґренландія
Reuters
Дональд Трамп
Данія
Сполучені Штати Америки