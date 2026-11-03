Гренландия ратифицирует соглашение с США о расширении американского военного присутствия на острове

Парламент Гренландии во вторник должен ратифицировать соглашение о безопасности арктического острова, заключённое с президентом США Дональдом Трампом, после того как большинство депутатов в прошлом месяце во время первого обсуждения выразили поддержку этой договорённости. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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В сентябре Соединённые Штаты, Дания и Гренландия подписали соглашение, целью которого является прекращение напряжённости, возникшей после неоднократных угроз Трампа установить контроль над стратегически важным и богатым полезными ископаемыми островом, имеющим статус самоуправляемой территории Дании.

Соглашение расширяет роль американских военных в Гренландии, открывая путь к созданию двух новых военных баз и развёртыванию системы противоракетной обороны Трампа «Золотой купол» (Golden Dome). Вместе с тем оно подтверждает суверенитет Дании и право жителей Гренландии на самоопределение.

Министр иностранных дел Гренландии Муте Эгеде заявил, что ратификация является ещё одним важным шагом для острова.

«Путь к этому моменту был для нас как народа непростым. Но мы остались непоколебимыми в своих фундаментальных принципах, выбрали диалог и взяли на себя ответственность за интересы нашей страны», — написал он в публикации на Facebook.

«Это касается каждого из нас. Гренландии, которую мы любим. Нашей безопасности. И нашего права самостоятельно определять собственное будущее», — добавил он.

Парламент Дании должен провести первое чтение законопроекта 11 ноября, после чего состоятся второе чтение и голосование 19 ноября.

Исполнительное соглашение вступит в силу после его ратификации Данией и Гренландией. Одобрение Сената США для этого не требуется.

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