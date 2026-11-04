Посол ЕС призвала мир не терять внимания к войне в Украине на фоне усиления российских атак

Посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова призвала международное сообщество не отворачиваться от войны и усилить поддержку Украины на фоне российских ударов по гражданскому населению и энергетической инфраструктуре. Об этом дипломатка написала в Facebook, пишет УНН.

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Матернова поддержала обращение ведущих украинских журналистов к международным коллегам и влиятельным западным СМИ с призывом продолжать освещать войну.

Усталость от войны — это роскошь, которую демократический мир не может себе позволить — подчеркнула посол.

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По словам дипломатки, Россия усиливает удары именно тогда, когда в мире растёт усталость от войны. Она заявила, что за последние сутки российские войска осуществили более 20 атак на энергетическую инфраструктуру в 10 областях Украины.

Матернова также сообщила об ударе по Камышевахе Запорожской области, где люди собрались для получения гуманитарной помощи. По приведённым ею данным, погибли по меньшей мере 31 человек, почти 50 считаются пропавшими без вести. Эти цифры требуют отдельного подтверждения.

Дипломатка подчеркнула, что снижение внимания международных СМИ может создать ложное впечатление, будто война завершилась или утратила значение.

Она призвала демократические страны сохранять поддержку Украины и усиливать санкционное давление на Россию накануне зимы.

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