Посол ЄС закликала світ не втрачати уваги до війни в Україні на тлі посилення російських атак

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова закликала міжнародну спільноту не відвертатися від війни та посилити підтримку України на тлі російських ударів по цивільному населенню й енергетичній інфраструктурі. Про це дипломатка написала у Facebook, пише УНН.

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Матернова підтримала звернення провідних українських журналістів до міжнародних колег і впливових західних медіа із закликом продовжувати висвітлювати війну.

Втома від війни – це розкіш, яку демократичний світ не може собі дозволити – наголосила посол.

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За словами дипломатки, росія посилює удари саме тоді, коли у світі зростає втома від війни. Вона заявила, що протягом останньої доби російські війська здійснили понад 20 атак на енергетичну інфраструктуру в 10 областях України.

Матернова також повідомила про удар по Комишувасі Запорізької області, де люди зібралися для отримання гуманітарної допомоги. За наведеними нею даними, щонайменше 31 людина загинула, майже 50 вважаються зниклими безвісти. Ці цифри потребують окремого підтвердження.

Дипломатка наголосила, що зменшення уваги міжнародних медіа може створити хибне враження, ніби війна завершилася або втратила значення.

Вона закликала демократичні країни зберігати підтримку України та посилювати санкційний тиск на росію напередодні зими.

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