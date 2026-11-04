Демократы опережают республиканцев на выборах в Конгресс США: первые предварительные результаты

В США после закрытия избирательных участков в части штатов начали поступать первые результаты промежуточных выборов в Конгресс. Согласно предварительным данным The New York Times и ABC News, демократы в настоящее время имеют больше определившихся мест в обеих палатах, пишет УНН.

Детали

По данным ABC News, в Сенате за демократами закреплено 41 место, тогда как за республиканцами — 31.

В Палате представителей, согласно предварительным подсчётам The New York Times, демократы имеют 22 места, а республиканцы — 11.

Почему результаты выборов в Сенат важны

Сенат США участвует в принятии федеральных законов и государственного бюджета, утверждает кандидатуры министров, послов и федеральных судей, в частности судей Верховного суда. Также верхняя палата Конгресса даёт согласие на ратификацию международных договоров и рассматривает дела об импичменте президента.

Всего в Сенате 100 мест. Для большинства обычно необходим 51 голос. Вместе с тем при распределении мест 50 на 50 решающий голос может отдать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который представляет Республиканскую партию.

Приведённые цифры не означают окончательной победы демократов, поскольку учитывают также места сенаторов, чьи полномочия не заканчиваются в этом году.

Результаты промежуточных выборов определят соотношение сил в Конгрессе и возможности президента Дональда Трампа реализовывать свою политику в течение следующих 2 лет. Подсчёт голосов продолжается.

Белый дом подготовил тезисы на случай неудачи республиканцев на выборах в Конгресс США