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Белый дом подготовил тезисы на случай неудачи республиканцев на выборах в Конгресс США

Киев • УНН

 • 764 просмотра

Администрация Трампа распространила тезисы для выступлений на случай неутешительных результатов промежуточных выборов. В документе критикуют демократов и хвалят достижения президента.

Белый дом подготовил тезисы на случай неудачи республиканцев на выборах в Конгресс США

Белый дом распространил среди сотрудников администрации президента США Дональда Трампа документ с тезисами для публичных выступлений в день промежуточных выборов в Конгресс. В нем акцентируется внимание на предвыборных усилиях президента и достижениях его администрации. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Подробности

По информации издания, документ призван продемонстрировать, что Трамп сделал все возможное для поддержки Республиканской партии, даже если результаты выборов окажутся для нее неутешительными.

В частности, в тезисах отмечается, что с республиканского съезда в сентябре Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс провели более 50 предвыборных митингов. Также утверждается, что позиции республиканцев улучшились по сравнению с ситуацией 4 недели назад.

Демократов назвали «коммунистами» и раскритиковали их кандидатов

В документе администрация приписывает себе «самые успешные результаты за два года в истории», ссылаясь на достижения в экономике, иммиграционной политике и борьбе с преступностью.

В то же время демократов в тезисах называют пренебрежительным словом «думократы», а выборы представляют как противостояние «здравого смысла и коммунистов».

Документ также содержит персональную критику 6 кандидатов от Демократической партии.

В конце авторы призывают использовать лозунг «Остановите коммунистов и джихадистов. ИДИТЕ ГОЛОСОВАТЬ».

Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины03.11.26, 16:07 • 30515 просмотров

Степан Гафтко

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Выборы в США
Джей Ди Вэнс
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты