Белый дом подготовил тезисы на случай неудачи республиканцев на выборах в Конгресс США

Белый дом распространил среди сотрудников администрации президента США Дональда Трампа документ с тезисами для публичных выступлений в день промежуточных выборов в Конгресс. В нем акцентируется внимание на предвыборных усилиях президента и достижениях его администрации. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

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По информации издания, документ призван продемонстрировать, что Трамп сделал все возможное для поддержки Республиканской партии, даже если результаты выборов окажутся для нее неутешительными.

В частности, в тезисах отмечается, что с республиканского съезда в сентябре Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс провели более 50 предвыборных митингов. Также утверждается, что позиции республиканцев улучшились по сравнению с ситуацией 4 недели назад.

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В документе администрация приписывает себе «самые успешные результаты за два года в истории», ссылаясь на достижения в экономике, иммиграционной политике и борьбе с преступностью.

В то же время демократов в тезисах называют пренебрежительным словом «думократы», а выборы представляют как противостояние «здравого смысла и коммунистов».

Документ также содержит персональную критику 6 кандидатов от Демократической партии.

В конце авторы призывают использовать лозунг «Остановите коммунистов и джихадистов. ИДИТЕ ГОЛОСОВАТЬ».

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