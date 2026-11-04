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Білий дім підготував тези на випадок невдачі республіканців на виборах до Конгресу США

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Адміністрація Трампа поширила тези для виступів на випадок невтішних результатів проміжних виборів. У документі критикують демократів і вихваляють досягнення президента.

Білий дім підготував тези на випадок невдачі республіканців на виборах до Конгресу США

Білий дім поширив серед співробітників адміністрації президента США Дональда Трампа документ із тезами для публічних виступів у день проміжних виборів до Конгресу. У ньому наголошується на передвиборчих зусиллях президента та досягненнях його адміністрації. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

За інформацією видання, документ покликаний продемонструвати, що Трамп зробив усе можливе для підтримки Республіканської партії, навіть якщо результати виборів виявляться для неї невтішними.

Зокрема, у тезах зазначається, що від республіканського з'їзду у вересні Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс провели понад 50 передвиборчих мітингів. Також стверджується, що позиції республіканців покращилися порівняно із ситуацією 4 тижні тому.

Демократів назвали "комуністами" та розкритикували їхніх кандидатів

У документі адміністрація приписує собі "найуспішніші результати за два роки в історії", посилаючись на досягнення в економіці, імміграційній політиці та боротьбі зі злочинністю.

Водночас демократів у тезах називають зневажливим словом "думократи", а вибори представляють як протистояння "здорового глузду та комуністів".

Документ також містить персональну критику 6 кандидатів від Демократичної партії.

Наприкінці автори закликають використовувати гасло "Зупиніть комуністів і джихадистів. ІДІТЬ ГОЛОСУВАТИ".

Проміжні вибори у США - чи зможуть демократи обмежити Трампа та що це означає для України03.11.26, 16:07 • 29735 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоПолітикаСвітУНН Lite
Вибори в США
Джей Ді Венс
Конгрес США
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки