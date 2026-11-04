Білий дім підготував тези на випадок невдачі республіканців на виборах до Конгресу США

Білий дім поширив серед співробітників адміністрації президента США Дональда Трампа документ із тезами для публічних виступів у день проміжних виборів до Конгресу. У ньому наголошується на передвиборчих зусиллях президента та досягненнях його адміністрації. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

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За інформацією видання, документ покликаний продемонструвати, що Трамп зробив усе можливе для підтримки Республіканської партії, навіть якщо результати виборів виявляться для неї невтішними.

Зокрема, у тезах зазначається, що від республіканського з'їзду у вересні Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс провели понад 50 передвиборчих мітингів. Також стверджується, що позиції республіканців покращилися порівняно із ситуацією 4 тижні тому.

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У документі адміністрація приписує собі "найуспішніші результати за два роки в історії", посилаючись на досягнення в економіці, імміграційній політиці та боротьбі зі злочинністю.

Водночас демократів у тезах називають зневажливим словом "думократи", а вибори представляють як протистояння "здорового глузду та комуністів".

Документ також містить персональну критику 6 кандидатів від Демократичної партії.

Наприкінці автори закликають використовувати гасло "Зупиніть комуністів і джихадистів. ІДІТЬ ГОЛОСУВАТИ".

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