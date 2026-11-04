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Швеция представила новые беспилотные катера CB90 CX с ракетами и ПВО, предыдущие версии которых уже использует Украина

Киев • УНН

 • 17442 просмотра

Новый шведский катер может действовать без экипажа, запускать ракеты и уничтожать воздушные цели. Украина уже использует предыдущие CB90.

Швеция представила новые беспилотные катера CB90 CX с ракетами и ПВО, предыдущие версии которых уже использует Украина

Шведская компания Saab представила новую версию скоростного десантного катера CB90 CX, который может действовать без экипажа, запускать противокорабельные ракеты и уничтожать воздушные цели. Украина уже использует предыдущие модификации этих катеров для выполнения боевых задач в Чёрном море. О новой разработке сообщает Naval News, пишет УНН.

Детали

Главной особенностью CB90 CX стала система Saab Autonomous Ocean Core, которая позволяет управлять катером дистанционно или использовать его в беспилотном режиме. Это позволяет выполнять опасные операции без риска для экипажа.

Разработчики представили 3 конфигурации катера: для борьбы с кораблями, противовоздушной обороны и разведки.

Какое вооружение получил CB90 CX

В противокорабельной версии катер может нести 2 ракеты Marte ER с дальностью поражения более 100 км. Для противовоздушной обороны предусмотрена 30-мм пушка Rheinmetall Sea Snake, способная бороться с беспилотниками, самолётами и другими целями.

Разведывательная модификация оснащается радиолокационной станцией Giraffe 1X, установленной на 11-метровой подъёмной мачте.

Новый катер также стал больше предшественника. Его длина составляет 18 метров, ширина — 4 метра, а максимальная полезная нагрузка выросла на 50% и превышает 5 тонн.

Украина уже получает катера семейства CB90 от международных партнёров. В частности, Швеция обязалась передать 32 единицы. Такие катера используют ВМС Украины и ГУР для специальных операций, защиты морских путей и других задач.

В то же время о передаче Украине новых CB90 CX пока не сообщалось.

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Степан Гафтко

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