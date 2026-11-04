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Швеція представила нові безпілотні катери CB90 CX із ракетами та ППО, попередні версії яких уже використовує Україна

Київ • УНН

 • 12084 перегляди

Новий шведський катер може діяти без екіпажу, запускати ракети й знищувати повітряні цілі. Україна вже використовує попередні CB90.

Швеція представила нові безпілотні катери CB90 CX із ракетами та ППО, попередні версії яких уже використовує Україна

Шведська компанія Saab представила нову версію швидкісного десантного катера CB90 CX, який може діяти без екіпажу, запускати протикорабельні ракети та знищувати повітряні цілі. Україна вже використовує попередні модифікації цих катерів для бойових завдань у Чорному морі. Про нову розробку повідомляє Naval News, пише УНН.

Деталі

Головною особливістю CB90 CX стала система Saab Autonomous Ocean Core, яка дозволяє керувати катером дистанційно або використовувати його в безпілотному режимі. Це дає змогу виконувати небезпечні операції без ризику для екіпажу.

Розробники представили 3 конфігурації катера: для боротьби з кораблями, протиповітряної оборони та розвідки.

Яке озброєння отримав CB90 CX

У протикорабельній версії катер може нести 2 ракети Marte ER із дальністю ураження понад 100 км. Для протиповітряної оборони передбачена 30-мм гармата Rheinmetall Sea Snake, здатна боротися з безпілотниками, літаками та іншими цілями.

Розвідувальна модифікація оснащується радіолокаційною станцією Giraffe 1X, встановленою на 11-метровій підйомній щоглі.

Новий катер також став більшим за попередника. Його довжина становить 18 метрів, ширина – 4 метри, а максимальне корисне навантаження зросло на 50% і перевищує 5 тонн.

Україна вже отримує катери сімейства CB90 від міжнародних партнерів. Зокрема, Швеція зобов'язалася передати 32 одиниці. Такі катери використовують ВМС України та ГУР для спеціальних операцій, захисту морських шляхів та інших завдань.

Водночас про передачу Україні нових CB90 CX наразі не повідомлялося.

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Степан Гафтко

СвітТехнології
Рейнметалл
Швеція
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