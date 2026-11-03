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Елементи для САУ “Богдана” планують виробляти в Польщі

Київ • УНН

 • 208 перегляди

PK MIL і SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne підписали меморандум щодо підготовки виробництва «Богдани» в Польщі. Проєкт передбачає сервіс і ремонт машин.

Елементи для САУ “Богдана” планують виробляти в Польщі
Міноборони Данії

Польські оборонні підприємства PK MIL та SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne домовилися про співпрацю щодо підготовки до виробництва українських 155-мм колісних самохідних гаубиць "Богдана". Про це пише Мілітарний, передає УНН.

Деталі 

Як пише видання, меморандум про взаєморозуміння підписали 11 вересня 2026 року під час XXXIV Міжнародної виставки оборонної промисловості MSPO у місті Кельце.

Одним із ключових напрямів співпраці стане участь у виробництві української самохідної гаубиці "Богдана" калібру 155 мм.

У межах розподілу робіт PK MIL відповідатиме за артилерійську складову, тоді як SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne залучить свій досвід у проєктуванні спеціальних транспортних засобів, інтеграції автомобільних шасі та їх адаптації до військових вимог.

"Тому від самого початку ми виходимо з того, що в майбутньому співпраця обох компаній передбачатиме також упровадження рішень, які дадуть змогу здійснювати сервісне обслуговування, ремонти та підтримку експлуатації згаданих машин безпосередньо у кінцевих користувачів", - сказав виданню Марек Важеха, голова правління компанії PK MIL.

Для нарощування виробництва українські підприємства освоїли кілька варіантів артилерійської установки на різних колісних шасі.

Доповнення

Розробленням української самохідної артилерійської установки 2С22 "Богдана" з калібром 155-мм займається ПАБ Краматорський завод важкого верстатобудування на підставі спільного рішення з Міністерством оборони України. Дослідно-конструкторська робота в рамках державного оборонного замовлення ведеться від лютого 2016 року. А перший зразок показали 14 липня 2018 року. 

Ще на початку 2009 року корпорація "ТАСКО" завершила розроблення дослідного зразка української самохідної артустановки, яка базувалася на шасі автомобіля КрАЗ-63221. Тоді на САУ була встановлена гаубиця "натівського" калібру на 155-мм. 

Такий калібр є стандартним для польової артилерії дивізійної ланки НАТО, чим і відрізняється від 152-мм гаубиці, яка вважалася стандартом в СРСР. 

Нагадаємо 

Українська 155-мм колісна САУ "Богдана" виготовлятиметься на території Польщі для потреб польського війська та подальшого експорту на світові ринки. 

Павло Башинський

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