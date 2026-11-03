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Элементы для САУ "Богдана" планируют производить в Польше

Киев • УНН

 • 610 просмотра

PK MIL и SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne подписали меморандум о подготовке производства "Богданы" в Польше. Проект предусматривает сервис и ремонт машин.

Элементы для САУ "Богдана" планируют производить в Польше
Минобороны Дании

Польские оборонные предприятия PK MIL и SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne договорились о сотрудничестве в подготовке к производству украинских 155-мм колёсных самоходных гаубиц «Богдана». Об этом пишет Militarnyi, передаёт УНН.

Детали 

Как пишет издание, меморандум о взаимопонимании подписали 11 сентября 2026 года во время XXXIV Международной выставки оборонной промышленности MSPO в городе Кельце.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет участие в производстве украинской самоходной гаубицы «Богдана» калибра 155 мм.

В рамках распределения работ PK MIL будет отвечать за артиллерийскую составляющую, тогда как SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne задействует свой опыт в проектировании специальных транспортных средств, интеграции автомобильных шасси и их адаптации к военным требованиям.

«Поэтому с самого начала мы исходим из того, что в будущем сотрудничество обеих компаний будет также предусматривать внедрение решений, которые позволят осуществлять сервисное обслуживание, ремонт и поддержку эксплуатации упомянутых машин непосредственно у конечных пользователей», — сказал изданию Марек Важеха, председатель правления компании PK MIL.

Для наращивания производства украинские предприятия освоили несколько вариантов артиллерийской установки на различных колёсных шасси.

Дополнение

Разработкой украинской самоходной артиллерийской установки 2С22 «Богдана» калибра 155 мм занимается ПАО «Краматорский завод тяжёлого станкостроения» на основании совместного решения с Министерством обороны Украины. Опытно-конструкторская работа в рамках государственного оборонного заказа ведётся с февраля 2016 года. А первый образец показали 14 июля 2018 года. 

Ещё в начале 2009 года корпорация «ТАСКО» завершила разработку опытного образца украинской самоходной артиллерийской установки, которая базировалась на шасси автомобиля КрАЗ-63221. Тогда на САУ была установлена гаубица «натовского» калибра 155 мм. 

Такой калибр является стандартным для полевой артиллерии дивизионного звена НАТО, чем и отличается от 152-мм гаубицы, которая считалась стандартом в СССР. 

Напомним 

Украинская 155-мм колёсная САУ «Богдана» будет производиться на территории Польши для нужд польской армии и последующего экспорта на мировые рынки. 

Павел Башинский

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