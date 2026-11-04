Крис Рок признался, как зависимость от порнографии и измены разрушили его 20-летний брак

Американский комик и актер Крис Рок откровенно рассказал о причинах развода с Малаак Комптон-Рок после почти 20 лет брака. 61-летний артист признал, что его зависимость от порнографии и супружеские измены негативно повлияли на отношения. Об этом он заявил в интервью GQ, сообщает E! News, пишет УНН.

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Я не был замечательным мужем. Я много смотрел порнографию. Сейчас я больше этого не делаю. Я не смотрел порнографию уже 5–6 лет – признался актер.

Рок женился на Малаак в 1996 году, а в 2016 году супруги официально развелись. У них есть 2 дочери – 24-летняя Лола и 22-летняя Захра.

Как Крис Рок пережил развод

Комик также вспомнил свои измены, о которых ранее рассказывал в стендап-выступлении 2018 года.

Это не то, чем я горжусь, но это то, через что мне пришлось пройти – отметил он.

После развода Рок обратился к психотерапии, чтобы разобраться с личными проблемами и отношениями с близкими. По его словам, этот процесс оказался эмоционально сложным и сопровождался слезами.

Актер признал, что пережитый опыт заставил его переосмыслить собственное поведение и отношение к другим людям.

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