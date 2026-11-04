Кріс Рок зізнався, як залежність від порнографії та зради зруйнували його 20-річний шлюб

Американський комік і актор Кріс Рок відверто розповів про причини розлучення з Малаак Комптон-Рок після майже 20 років шлюбу. 61-річний артист визнав, що його залежність від порнографії та подружні зради негативно вплинули на стосунки. Про це він заявив в інтерв'ю GQ, повідомляє E! News, пише УНН.

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Я не був чудовим чоловіком. Я дивився багато порнографії. Зараз я більше цього не роблю. Я не дивився порнографію вже 5-6 років – зізнався актор.

Рок одружився з Малаак у 1996 році, а у 2016 році подружжя офіційно розлучилося. Вони мають 2 доньки – 24-річну Лолу та 22-річну Захру.

Як Кріс Рок пережив розлучення

Комік також пригадав свої зради, про які раніше розповідав у стендап-виступі 2018 року.

Це не те, чим я пишаюся, але це те, через що мені довелося пройти – зазначив він.

Після розлучення Рок звернувся до психотерапії, щоб розібратися з особистими проблемами та стосунками з близькими. За його словами, цей процес виявився емоційно складним і супроводжувався сльозами.

Актор визнав, що пережитий досвід змусив його переосмислити власну поведінку та ставлення до інших людей.

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