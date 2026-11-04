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Россия считает мирную и объединённую Европу своим врагом и готовится к противостоянию — Зеленский

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Зеленский заявил, что Россия воспринимает мирную Европу как врага. Масштабы её военной инфраструктуры представляют угрозу не только Украине.

Россия считает мирную и объединённую Европу своим врагом и готовится к противостоянию — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает мирную и объединённую Европу как своего врага, а масштабы развития её военной инфраструктуры свидетельствуют об угрозе не только для Украины. Об этом глава государства сказал в обращении к участникам Берлинской конференции по безопасности, пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, российская угроза не исчезнет в течение ближайшего года, поскольку Москва уже определила своё отношение к европейским государствам.

Мы видим, что Россия уже определилась. Она решила, что мирная и объединённая Европа — её враг. И эта ситуация не исчезнет просто так за год

— подчеркнул президент.

Зеленский предупредил Европу о масштабах российской угрозы

Глава государства призвал европейских партнёров обратить внимание на военную инфраструктуру, которую Россия развивала в течение последних лет.

Неужели всё это только для Украины? Слишком масштабно, чтобы быть только для Украины. Это направлено против вас

— заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул важность сохранения участия США в альянсе безопасности с Европой и усиления европейских оборонных возможностей.

И для нас в Украине ситуация сейчас чрезвычайно сложная. Но Украина никогда не сдастся. Украина всегда будет сильной. И Украина всегда будет европейской. Но что будет здесь?

— подытожил он.

В Брюсселе Украина, США, Европа и НАТО 4 ноября обсудят гарантии безопасности - Зеленский03.11.26, 17:05 • 13394 просмотра

Степан Гафтко

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