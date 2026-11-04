росія вважає мирну та об'єднану Європу своїм ворогом і готується до протистояння – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія розглядає мирну та об'єднану Європу як свого ворога, а масштаби розбудови її військової інфраструктури свідчать про загрозу не лише для України. Про це глава держави сказав у зверненні до учасників Берлінської безпекової конференції, пише УНН.

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За словами Зеленського, російська загроза не зникне протягом найближчого року, оскільки москва вже визначила своє ставлення до європейських держав.

Ми бачимо, що росія вже визначилася. Вона вирішила, що мирна й об’єднана Європа – її ворог. І ця ситуація не зникне просто так за рік – наголосив президент.

Зеленський попередив Європу про масштаби російської загрози

Глава держави закликав європейських партнерів звернути увагу на військову інфраструктуру, яку росія розбудовувала протягом останніх років.

Хіба все це лише для України? Занадто масштабно, щоб бути тільки для України. Це спрямовано проти вас – заявив Зеленський.

Президент також наголосив на важливості збереження участі США в безпековому альянсі з Європою та посилення європейських оборонних можливостей.

І для нас в Україні ситуація зараз надзвичайно складна. Але Україна ніколи не здасться. Україна завжди буде сильною. І Україна завжди буде європейською. Але що буде тут? – підсумував він.

У Брюсселі Україна, США, Європа та НАТО 4 листопада обговорять гарантії безпеки - Зеленський