США готовят для Украины более 1000 новых крылатых ракет ERAM с дальностью более 460 км

Военно-воздушные силы США обратились к оборонным компаниям с запросом о возможности производства и поставки Украине более 1000 новых крылатых ракет ERAM. Первые поставки должны начаться в течение 3 месяцев после заключения контракта. Об этом сообщает Air Force Times, пишет УНН.

Детали

Согласно опубликованному запросу, ракета Extended Range Attack Munition (ERAM) должна иметь дальность полёта более 250 морских миль, или примерно 463 км, и развивать скорость свыше 0,6 Маха.

Также предусмотрена высокая точность поражения целей — отклонение не более 10 метров даже в условиях подавления GPS. Ракета должна иметь осколочно-фугасную боевую часть с ограниченной способностью пробивать укрепления.

Когда могут начаться поставки

Американские военные ожидают, что производители смогут начать поставки первых ракет не позднее чем через 3 месяца после подписания контракта, а завершить все поставки в течение 15 месяцев. Компании должны предоставить ответы на запрос до 19 ноября.

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Разработку ERAM начали в 2024 году при участии компаний Zone 5 Technologies и CoAspire. В январе 2026 года американские военные провели испытания боевой части ракеты на авиабазе Эглин во Флориде.

В августе 2025 года администрация Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 ракет ERAM на сумму 825 млн долларов.

В то же время официально не подтверждено, применяют ли украинские Военно-воздушные силы эти ракеты с истребителей F-16. Ранее появлялись предположения об использовании Украиной модификации AGM-188A Rusty Dagger для ударов по российским военным объектам.

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