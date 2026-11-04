США готують для України понад 1000 нових крилатих ракет ERAM із дальністю понад 460 км

Повітряні сили США звернулися до оборонних компаній із запитом щодо можливості виробництва та постачання Україні понад 1000 нових крилатих ракет ERAM. Перші поставки мають розпочатися протягом 3 місяців після укладення контракту. Про це повідомляє Air Force Times, пише УНН.

Деталі

Згідно з оприлюдненим запитом, ракета Extended Range Attack Munition (ERAM) повинна мати дальність польоту понад 250 морських миль, або приблизно 463 км, та розвивати швидкість понад 0,6 Маха.

Також передбачено високу точність ураження цілей – відхилення не більш як 10 метрів навіть за умов придушення GPS. Ракета повинна мати осколково-фугасну бойову частину з обмеженою здатністю пробивати укріплення.

Коли можуть розпочатися поставки

Американські військові очікують, що виробники зможуть розпочати постачання перших ракет не пізніше ніж через 3 місяці після підписання контракту, а завершити всі поставки протягом 15 місяців. Компанії мають надати відповіді на запит до 19 листопада.

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Розробку ERAM розпочали у 2024 році за участю компаній Zone 5 Technologies та CoAspire. У січні 2026 року американські військові провели випробування бойової частини ракети на авіабазі Еглін у Флориді.

У серпні 2025 року адміністрація Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3350 ракет ERAM на суму 825 млн доларів.

Водночас офіційно не підтверджено, чи застосовують українські Повітряні сили ці ракети з винищувачів F-16. Раніше з'являлися припущення про використання Україною модифікації AGM-188A Rusty Dagger для ударів по російських військових об'єктах.

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