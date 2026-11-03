США готовят запрос в НАТО увеличить взносы на поставки оружия Украине — Bloomberg

США планируют обратиться к союзникам по НАТО с просьбой об увеличении финансирования ключевой программы поставок оружия Украине. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает Bloomberg, указав, что это свидетельствует о продолжении оборонной поддержки Украины со стороны США, пишет УНН.

Детали

По словам источников, "запрос об увеличении финансирования в рамках PURL НАТО может поступить уже в этом месяце ".

Они сказали, что "США уже сигнализировали некоторым союзникам, что попросят денег". Сразу не было понятно, сколько денег ищут США, но источники сказали, что "существует дефицит финансирования в размере около 2 миллиардов долларов для пакетов вооружений, которые уже были одобрены".

Они сказали, что "США продолжают поставлять оружие даже до того, как союзники предоставили деньги для его оплаты, и дефицит может вырасти, если Пентагон решит осуществить больше поставок".

Инициатива PURL является краеугольным камнем усилий НАТО по укреплению обороны Украины, позволяя союзникам оплачивать американское оружие, которое затем направляется Украине. Предыдущие поставки включали важные средства противовоздушной обороны и другое военное оборудование.

"Новый финансовый импульс свидетельствует о том, что Пентагон не позволил горячей риторике между Вашингтоном и Киевом помешать решающей роли, которую американские оборонные компании играют в поставках оружия Украине", отмечает издание. "США даже продолжали поставки оружия Украине, когда финансирование союзников отставало от темпов поставок США", сообщили источники.

"Разрыв между оборонной помощью и комментариями Трампа создал путаницу среди союзников США, а временами усложнял убеждение союзников платить за новое оружие, особенно учитывая, что европейцы становятся осторожнее в отношении финансирования войны, которая продолжается уже пятый год", говорят некоторые источники. Несколько ключевых европейских стран, включая Испанию, Францию и Италию, также проводят выборы в этом или следующем году.

"В прошлом месяце США угрожали прекратить поставки по PURL в ответ на украинские удары по российской энергетической инфраструктуре", по словам осведомленных лиц. "Угроза не была реализована, и программа продолжала действовать", сообщили источники.

США одобрили возможную продажу Украине 500 ракет для систем Patriot

Отдельно от инициативы PURL Государственный департамент США в пятницу одобрил продажу Украине ракет для Patriot на сумму 2,1 миллиарда долларов, которая была оплачена за счет пожертвований Канады, Германии, Норвегии и Европейского Союза. Такие продажи, отмечает издание, обычно проходят годы от одобрения до поставки оружия.

"Сильное решение": Зеленский призвал США ускорить передачу Украине 500 ракет для Patriot