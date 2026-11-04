Канада запретила хоккеистам из России и Беларуси участвовать в молодёжном чемпионате мира

Канада не допустит национальные сборные России и Беларуси к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в конце декабря и начале января в провинции Альберта. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, пишет УНН.

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По словам главы канадского правительства, спортсмены этих стран не смогут представлять свои национальные сборные, пока продолжается российская агрессия против Украины.

Пока Россия и Беларусь поддерживают эту незаконную, ничем не оправданную и ужасную войну в Украине, и пока она продолжается, спортсмены этих стран не будут выступать за свои национальные сборные в Канаде – подчеркнул Карни.

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Ранее Канада осудила решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который на прошлой неделе разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях Международной федерации хоккея (IIHF).

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Кроме того, хоккейные федерации Норвегии, Дании, Швеции, Латвии и Чехии заявили, что откажутся выходить на лед против сборной России на мужском чемпионате мира, который в следующем году пройдет в Германии.

Таким образом, вопрос возвращения российских хоккеистов на международные турниры остается предметом споров между спортивными организациями и национальными федерациями.

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