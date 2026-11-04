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Канада заборонила хокеїстам із росії та білорусі брати участь у молодіжному чемпіонаті світу

Київ • УНН

 • 682 перегляди

Канада заборонила збірним рф та білорусі виступати на молодіжному чемпіонаті світу з хокею. Заборона діятиме під час агресії проти України.

Канада заборонила хокеїстам із росії та білорусі брати участь у молодіжному чемпіонаті світу

Канада не допустить національні збірні росії та білорусі до молодіжного чемпіонату світу з хокею, який відбудеться наприкінці грудня та на початку січня у провінції Альберта. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, пише УНН.

Деталі

За словами глави канадського уряду, спортсмени цих країн не зможуть представляти свої національні збірні, доки триває російська агресія проти України.

Поки росія та білорусь підтримують цю незаконну, нічим не виправдану та жахливу війну в Україні, і поки вона триває, спортсмени цих країн не виступатимуть за свої національні збірні в Канаді

– наголосив Карні.

Європейські країни також відмовляються грати проти росії

Раніше Канада засудила рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), який минулого тижня дозволив російським спортсменам брати участь у змаганнях Міжнародної федерації хокею (IIHF).

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Крім того, хокейні федерації Норвегії, Данії, Швеції, Латвії та Чехії заявили, що відмовляться виходити на лід проти збірної росії на чоловічому чемпіонаті світу, який наступного року відбудеться в Німеччині.

Таким чином, питання повернення російських хокеїстів до міжнародних турнірів залишається предметом суперечок між спортивними організаціями та національними федераціями.

Норвегія, Данія та Швеція відмовляються грати з росією на ЧС-2027 з хокею03.11.26, 16:41 • 3556 переглядiв

Степан Гафтко

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